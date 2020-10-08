Чт, 8.10.2020
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Виктор Васильев
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  • В волости Сауэ столкнулись четыре автомобиля: погиб человек

Фото ⟩ В волости Сауэ столкнулись четыре автомобиля: погиб человек
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Сегодня, 8 октября, около 16 часов полиция получила сообщение о ДТП на виадуке Канама в волости Сауэ. Пострадавший в ДТП 65-летний водитель автомобиля Opel скончался на месте. К 18:30 движение в обоих направлениях на виадуке восстановлено.

По первоначальной информации, Opel, ехавший в сторону Кейла, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим в сторону Саку Mercedes-Benz, в который сзади въехал автомобиль BMW. В ДТП получил легкие повреждения и четвертый автомобиль – Renault.

Водителя Mercedes-Benz, 49-летнего мужчину, скорая помощь доставила в больницу. По словам лейтенанта полиции Ляэне-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила, по первоначальным данным, погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности, который помог бы избежать самых трагических последствий.

«Для безопасности дорожного движения каждый может сделать многое - обязательно надо использовать ремень безопасности и направлять все свое внимание происходящее на дороге», – сказал Пярила.

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