В Финляндии раскрыли сеть сутенеров и торговцев людьми: жертвами стали десятки девушек из Румынии

Руководящий предварительным следствием Юкка Ларкио сказал Yle, что группировка действовала давно и по всей стране.

Полиция подозревает, что в течение семи лет банда завербовала в проститутки от 20 до 30 девушек из Румынии. Большая часть женщин из одного района города Крайова, но есть жертвы и родом из других уголков Румынии.

У преступной группировки от шести до восьми руководящих фигур, некоторые из которых являются родственниками. Некоторые из привезенных в Финляндию женщин имели неверное представление о том, какая работа их ожидает, но были и те, кто знал, на что они идут.

Банда работала в ряде финских городов: Хельсинки, Эспоо, Турку, Тампере, Хямеэнлинна, Лохья, Форсса, Кеми, Оулу, Сейняйоки и Хювинкяа. Помимо вербовки женщин в качестве проституток, преступная группировка искала им жилье, организовывала транспорт и решала, кто где будет работать.

По словам полиции, у людей или компаний, которые сдавали жилье преступникам, важная роль, поскольку без их участия не удалось бы вести нелегальный бизнес. «К сожалению, есть фирмы, которые сдают квартиры таким людям», - сказал полицейский Кеннет Эрикссон Yle.

К предварительному следствию привлечены лица и компании, которые сознательно сдавали или искали квартиры для группировки.

Преступная группировка следила за работой проституток и собирала деньги. Одна из женщин осталась и вовсе без денег, заработанных в Финляндии, другая была вынуждена отдать половину денег.

Полицейское расследование установило, что преступники получали доход в тысячи евро. В ходе расследования полиция, среди прочего, конфисковала десятки тысяч евро наличными.

В этом деле финская полиция сотрудничала с румынскими правоохранительными органами, которые, помимо прочего, расследовали отмывание денег.

Людей, покупавших секс с женщинами, предположительно ставшими жертвами торговли, пока в преступлении не подозревают. «Это такой большой случай, что мы сосредоточились на ведущих членах группы. Но в будущем, возможно, стоит обратить внимание и на клиентов», - сказал Ларкио.