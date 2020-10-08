В порту Мууга задержано судно, моряки которого не отдыхали уже 17 месяцев

Судно прибыло в Мууга 4 октября, а на следующий день на борт поднялся инспектор EMSA Яанус Куйв, который является представителем Международной федерации работников сферы транспорта (ITF) в Эстонии.

В ходе проверки выяснилось, что шесть филиппинцев из команды на борту уже с 12 мая 2019 года, а срок продления их контрактов закончился 10 августа этого года. Также контракты еще 12 моряков были окончены в августе этого года, но судоходная компания не нашла возможности организовать смену команды.

«Поскольку речь идет о грубом нарушении конвенции мореходства, то инспектор ITF сообщил о случившемся владельцу судна и инспекторам Департамента водных путей», - отмечает EMSA. Также уведомлены соответствующие органы Филиппин.

Департамент водных путей по заявлению EMSA задержал судно в Мууга. Теперь владелец судна обязан организовать смену команды, то есть обеспечить морякам путь домой и укомплектовать новую команду.