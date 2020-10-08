ФОТО: BBC News

Две участницы Pussy Riot Мария Алехина и Вероника Никульшина задержаны в Москве на следующий день после акции против гомофобии, в ходе которой на нескольких административных зданиях в центре Москвы были вывешены радужные флаги, пишет Русская служба Би-би-си.

Две участницы Pussy Riot Мария Алехина и Вероника Никульшина задержаны в Москве на следующий день после акции против гомофобии, в ходе которой на нескольких административных зданиях в центре Москвы были вывешены радужные флаги.

Как сообщает портал "ОВД-Инфо", сначала полицейские задержали Никульшину, которую отвезли в ОВД "Мещанский". Туда также выехал ее адвокат Сергей Тельнов. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов опубликовал видеозапись задержания активистки в своем "Твиттере".

Только что в районе Таганки за вчерашнюю акцию с флагами задержали Нику Никульшину и везут в ОВД Мещанский pic.twitter.com/JcsPUkWSaQ — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) October 8, 2020

Чуть позднее в здании редакции телеканала "Дождь" была задержана Мария Алехина. Как сообщает телеканал в своем телеграм-канале, сотрудники полиции поднялись за ней на второй этаж и задержали ее прямо в дверях редакции, когда она шла давать интервью в программу "Нюансы".

"Дождь" также опубликовал видеозапись задержания активистки, на которой видно, как двое полицейских выводят ее из здания и ведут к машине.

Сотрудники полиции поднялись за Марией Алехиной на второй этаж и задержали ее в дверях редакции



Перед этим в Москве задержали еще одну участницу Pussy Riot Веронику Никульшину pic.twitter.com/pUMrs9FFKW — Дождь (@tvrain) October 8, 2020

По информации телеграм-канала Avtozak Live, после задержания у Алехиной и Никульшиной отобрали мобильные телефоны.

В 17 часов Нику Никульшину отпустили из отдела с протоколом о нарушении "установленного порядка проведения собрания". Алехина пока находится в ОВД Арбат, сообщил портал.

7 октября – в день рождения Владимира Путина – активисты Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры и ОВД по району Басманный.

Во время акции возле здания ФСБ задержали журналиста "Радио Свобода" Артема Радыгина. У администрации президента задержали корреспондента Sota Дениса Стяжкина.

Как сообщала накануне вечером Мария Алехина, силовики отвезли в отдел полиции по Басманному району активистов Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. Кроме того, полицейские пришли к дому другого участника Pussy Riot, Александру Софееву.

Pussy Riot требуют расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне, а также прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу.