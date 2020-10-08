Зеленой столицей Европы 2022 стал не Таллинн, а Гренобль

«Желаем успеха и сил Греноблю, ставшему Зеленой столицей Европы 2022! У вас очень интересные планы, мы будем с большим интересом следить за воплощением ваших идей и проектов. Благодарим жюри и всех, кто участвовал в этом конкурсе», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Мэр также добавил, что участие Таллинна в финале конкурса – это тоже успех.

«Уже то, что Таллинн весной прошел в финал, придало ускорение «зеленому» повороту в столице, помогло изменить городскую организацию в более экологичную сторону, положило начало множеству новых проектов, - сказал Кылварт. – Вне зависимости от того, что на этот раз нам не удалось завоевать почетный титул, Таллинн продолжит двигаться в этом направлении и претворит в жизнь множество запланированных в программе Зеленой столицы проектов».

Мэр также поблагодарил свою команду, участвовавшую в подготовке участия в финале:

«В течение нескольких месяцев вы разрабатывали исключительно «зеленые» идеи и проделали отличную работу, - сказал мэр. – Таллинн не оставит попыток завоевать этот титул».