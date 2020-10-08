МуПо предупреждает: дети опаздывают домой и врут родителям, что их задержали контролеры

К примеру, в своем обращении в МуПо 7 октября родитель пишет: «Вчера, вечером 6 октября, моего 14-летнего сына высадили из автобуса, потому что его ученический билет был просрочен. Сыну пришлось показать прошлогодний билет, потому что в школе еще не продлили его. Сын был вынужден идти домой пешком, в темноте и через лес. Желаю получить объяснения».

МуПо объяснился: «Ничего подобного с вашим сыном не произошло, потому что согласно изменениям, сделанным из-за распространения COVID, проверки билетов вчера не было (происходила чистка и дезинфекция оборудования). Проверки билетов в общественном транспорте Таллинна вчера не было».

Также и второй подобный случай с «непродленным билетом» был признан ложью ребенка. Проверка билетов в тот момент осуществлялась на другом конце города, а на маршруте, указанном в обращении, контролеров не было. После ответов от МуПо мальчик сознался в обмане.

Почему дети врут?

Глава Департамента муниципальной полиции Айвар Тоомпере считает, что дети просто задержались и не пришли домой вовремя и сказали в оправдание то, что пришло в голову.