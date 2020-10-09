Почти 90 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Южной Корее

Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме в южнокорейском городе Ульсан, пострадали более 80 человек, сообщает Yonhap.
По данным агентства, по меньшей мере 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.
Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом и административном здании в четверг, около 23 часов по местному времени. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически всё здание. Сотни человек были эвакуированы.
Пламя было взято под контроль примерно через два часа после возгорания, но по состоянию на утро пятницы полностью не было потушено.