Пт, 9.10.2020
Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее", спрашивая людей, какие решения должно принять правительство. Светлана Скребнева
Светлана Скребнева

Почти 90 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Южной Корее

Пожар в жилом доме в городе Ульсан.

ФОТО: JEON HEON-KYUN/EPA

Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме в южнокорейском городе Ульсан, пострадали более 80 человек, сообщает Yonhap.

По данным агентства, по меньшей мере 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.

Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом и административном здании в четверг, около 23 часов по местному времени. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически всё здание. Сотни человек были эвакуированы.

Пожар в жилом доме в городе Ульсан. EPA/JEON HEON-KYUN

ФОТО: JEON HEON-KYUN/EPA

Пламя было взято под контроль примерно через два часа после возгорания, но по состоянию на утро пятницы полностью не было потушено.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back