Почти 90 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Южной Корее

По данным агентства, по меньшей мере 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.

Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом и административном здании в четверг, около 23 часов по местному времени. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически всё здание. Сотни человек были эвакуированы.

Пожар в жилом доме в городе Ульсан. EPA/JEON HEON-KYUN ФОТО: JEON HEON-KYUN/EPA