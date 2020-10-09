СМИ: санкции ЕС из-за Навального грозят девяти россиянам

"По нашей информации, в списке девять имен. Это люди из администрации президента, а также из силовых структур. Такие символичные меры вызовут резонанс в Москве, и не исключено, что там примут ответные шаги", - пишет издание.

ГосНИИОХТ, по информации газеты, решили включить в список, так как "его считают местом создания в советские времена отравляющего вещества "Новичок".

Разработанный Парижем и Берлином санкционный список, как ожидается, рассмотрят главы МИД стран ЕС на встрече 12 октября в Брюсселе.

Санкции в случае утверждения будут предусматривать замораживание активов в ЕС фигурантов списка, а также запрет на посещение стран Евросоюза.

По информации Le Monde, власти Франции констатировали, что ФРГ не стала в свете произошедшего с Навальным пересматривать отношение к проекту газопровода "Северный поток 2".

Днем ранее, 7 октября, сообщалось, что Франция и Германия передадут европейским партнерам свои предложения по санкциям против физических лиц и одной структуры в связи с инцидентом с Навальным.

"Франция и Германия передадут своим европейским партнерам предложения по дополнительным санкциям", - говорилось в заявлении, обнародованном на сайте МИД Франции.

"Эти предложения направлены против физических лиц, которых мы считаем ответственными за это преступление и за это нарушение международных норм, ... и на одну структуру, имеющую отношение к программе "Новичок", - отмечалось в нем.

Министры указали, что Франция и ФРГ "несколько раз требовали от России пролить свет на обстоятельства преступления и на личности тех, кто его совершил. Но никакого убедительного объяснения на данный момент Россия не предоставила".

"Мы считаем, что нет никаких других правдоподобных объяснений отравления Навального, кроме версии, предполагающей российскую ответственность и участие", - подчеркивается в их заявлении.

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

6 октября ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.