Получателей прожиточного пособия в Эстонии становится все больше

В июне и в июле число получателей прожиточного пособия увеличилось на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Таллинне количество заявлений начало расти в апреле, сообщили утренние теленовости ERR. Местные власти объясняют это тем, что и безработных в столице становится все больше. Если летом ситуация изменилась в лучшую сторону, то к осени безработица снова начала расти.