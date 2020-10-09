Пт, 9.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская

Получателей прожиточного пособия в Эстонии становится все больше

Пустые карманы. Фото иллюстративное

ФОТО: Hyser.com

В Эстонии вновь начало расти число получателей прожиточного пособия. На выплату прожиточного минимума правительство дополнительно выделило 1 млн евро, пишет Rus.ERR.

В июне и в июле число получателей прожиточного пособия увеличилось на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Таллинне количество заявлений начало расти в апреле, сообщили утренние теленовости ERR. Местные власти объясняют это тем, что и безработных в столице становится все больше. Если летом ситуация изменилась в лучшую сторону, то к осени безработица снова начала расти.

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