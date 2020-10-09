Какой кризис? Жилье в новостройках продается теми же темпами, что и в прошлом году!

На этот раз посткоронавирусный шок на рынке новостроек уже миновал – в сентябре в Таллинне и Харьюмаа было продано или забронировано 350 новых квартир. Этот показатель превышает средние цифры за минувший год и сопоставим с февральскими результатами, когда вирус еще только начинал свое зловещее распространение по странам Азии и Южной Европы.