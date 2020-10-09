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Самый страшный кризис в экономике за столетие, которым экономисты пугали в разгар пандемии, оказался не настолько страшным. Это хорошая новость. Но есть и плохая.

Первая волна кризиса обошлась в $12 трлн. Хватит ли денег на борьбу с новыми проблемами?

Коронавирус поразил мировую экономику, но болезнь оказалась не такой тяжелой, как опасались в разгар пандемии, признали экономисты и массово принялись улучшать прогнозы. Однако радоваться рано, предупредили они, поскольку есть и плохая новость: выздоровление проходит не так быстро, как рассчитывали.

Так что выход из самого глубокого кризиса со времен Великой депрессии столетней давности затягивается. Недуг рискует превратиться в хронический, что в итоге может обернуться большей бедой, чем резкий глубокий спад и быстрое восстановление. Оно займет несколько лет и оставит глубокие шрамы, предупредил Международный валютный фонд перед публикацией улучшенного прогноза на 2020 год на следующей неделе.

Миллионы людей надолго останутся без работы, молодежь лишится полноценного образования и возможности начать карьеру. Целые отрасли обанкротятся, разрыв между богатыми и бедными увеличится, а государственные долги впервые достигнут 100% годового объема ВВП всех стран планеты, сказала глава МВФ Кристалина Георгиева.

"В июне МВФ предсказывал глубокое падение мировой экономики в 2020 году. Но сегодня картина не столь устрашающая,.. и мы немного улучшим прогноз", - признала она.

МВФ не единственный, кто сделал это: за последние пару недель оценку падения ВВП, то есть общего объема потребления, производства, инвестиций и торговли, улучшили сразу несколько стран: от Швейцарии и Таиланда до Португалии и Греции.

А институт Ifo, замеряющий температуру крупнейшей европейской экономики - Германии, признал, что летнее восстановление оказалось быстрее ожиданий и потому спад в 2020 году в целом не превысит 5,2% по сравнению с прежним прогнозом - минус 6,7%.

Ну вот, обрадовались критики, мрачные предсказания экономистов опять не сбылись, они в очередной раз с помпой попали пальцем в небо и напрасно запугали население. Как раз наоборот, отвечают авторы сценариев судного дня: только благодаря им власти поверили в надвигающуюся катастрофу и приняли меры.

"К сегодняшней ситуации мы пришли в основном благодаря баснословной антикризисной поддержке мировой экономики. Власти выделили около 12 трлн долларов населению и бизнесу из бюджета. А центробанки вдобавок обеспечили невиданный объем кредитования, благодаря чему миллионы компаний остались на плаву", - сказала глава МВФ.

Деньги заканчиваются, а кризис - нет

Reuters Не о таких тусовках мечтали студенты-первокурсники.

Весной в локдауне на несколько недель оказалось 85% мировой экономики, годовой объем которой превышает 80 трлн долларов. Летом деловая активность начала оживать, и восстановление вышло чуть бодрее ожидавшегося благодаря тому, что богатые страны Запада потратили гигантские деньги на поддержку закрытой на карантин экономики, а азиатские - быстро обуздали эпидемию и вернулись к почти что нормальной жизни.

Но к осени запал иссяк, а вирус перешел в наступление. Ограничения на массовые перемещения и собрания остаются в силе. Люди не ездят ни в отпуск, ни по делам; откладывают свадьбы, не ходят на футбол. В результате целые отрасли - авиация, гостиницы, рестораны, развлечения - гирями висят на мировой экономике и не дают ей взмыть на доковидные высоты.

Объем авиаперевозок пассажиров, например, по-прежнему на 75% ниже прошлогоднего, и, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), летнее восстановление трафика полностью остановилось еще в августе.

Без надежды на массовую вакцинацию в обозримом будущем и на фоне все новых ограничений, экономисты стали пересматривать прогнозы на будущее: теперь уже в худшую сторону.

В частности, немецкий институт Ifo сократил до 5,1% с 6,4% оценку роста ВВП Германии, несмотря на то, что ориентированная на производство, а не сферу услуг, крупнейшая экономика континента намного лучше других справилась не только с пандемией, но и с вызванным ею экономическим спадом. К тому же у нее огромный запас прочности в виде сбалансированного бюджета и низких долгов, что позволило властям не сворачивать антикризисную поддержку населения и бизнеса.

Не всем так повезло. Оттого и растет пессимизм по поводу перспективы стремительного восстановления в ближайший год.

Reuters Ни туризм, ни авиация пока не смогли выбраться из глубокой ямы коронакризиса.

Экономисты сомневаются, что у богатых стран хватит финансового и политического капитала на то, чтобы продолжать поддерживать экономику на искусственном дыхании еще многие месяцы.

Признаки этого налицо. Великобритания урезала субсидии вынужденно безработным и льготные кредиты бизнесу. Власти США - крупнейшей в мире экономики - потратили первые 4 трлн долларов, но второй антикризисный пакет на 3 трлн увяз в политических спорах. Как и европейский аналог - 750 млрд евро нового плана Маршалла, утверждение которого уткнулось в споры о судьбах демократии с восточными членами Евросоюза - Венгрией и Польшей.

"Однако возможности у всех разные. Развитые страны готовы тратить столько, сколько потребуется. Те, кто победнее, - столько, сколько получится", - сказала Георгиева.

В борьбе с бедностью побеждает нищета

Страны среднего достатка опять страдают сильнее богатых, подтверждают выводы МВФ два других международных кредитора.

В Западной Европе, например, кризис затронул лично около 40% населения, тогда как в соседствующих странах - почти 75%, показало совместное исследование Европейского банка реконструкции и развития и института Ifo.

Они опросили в августе почти 40 тысяч человек в шести богатых странах Европы, где власти не скупились на антикризисные субсидии и пособия, и в восьми странах победнее из ближайшей округи: Беларуси, Венгрии, Греции, Египте, Польше, Сербии, Турции и Украине.

И выяснили, что на периферии Старого Света работу из-за коронавируса потеряли 15% опрошенных, что вдвое больше, чем в богатых европейских странах. И еще столько же лишились доходов от семейного бизнеса, тогда как в Западной Европе таких всего 2%.

AFP Шансы разориться или потерять работу из-за пандемии в Италии или Франции в разы ниже, чем на Украине или в Турции, выяснили ЕБРР и Ifo.

И в целом пандемия отбросила человечество на несколько лет назад на пути к заветной цели сокращения бедности, показало другое исследование - Всемирного банка.

Последние четверть века бедность в мире неуклонно сокращалась, но Covid-19 вернет этот прогресс примерно на три года назад, поскольку из-за пандемии еще около 100 млн человек окажутся в нищете, которую от всех других оттенков бедности отделяет общепринятый рубеж - 1,9 доллара в день.

Еще до пандемии перспективы сокращения неравенства споткнулись о новые барьеры для свободной торговли и перемещения людей и капитала. Их возвели пионеры глобализации и либерализации, давшие задний ход: США пошли за Дональдом Трампом "восстанавливать величие Америки", а Великобритания брекситом открестилась от ЕС - крупнейшего на планете единого рынка и политического союза.

Коронавирус только усугубил эти проблемы.

Мировой товарооборот сократится в этом году на 9,2%, поделилась свежим прогнозом Всемирная торговая организация. Как и другие переписанные этой осенью сценарии апокалипсиса, он оказался менее кровавым, чем весенняя черновая версия. В апреле ВТО ожидала падения почти на 13%.

Но и тут не обошлось без ложки дегтя. Прогноз на следующий год далек от оптимистичных ожиданий бодрого отскока в 2021 году, которыми тешили себя запертые по домам экономисты на пике первой волны пандемии.

В апреле они надеялись, что уже в следующем мировая торговля прибавит аж 21%, что компенсирует падение текущего года. Теперь они ждут скромного прироста на 7%, подтверждая мнение других о том, что выход из кризиса затягивается и займет не один год.

И то лишь в том случае, если у захворавшей мировой экономики после нынешней ремиссии не случится рецидив.