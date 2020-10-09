Галерея ⟩ Дом, снимавшийся в роли логова убийцы в триллере "Молчание ягнят", выставлен на продажу

Триллер 1991 года с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом в главных ролях получил пять «Оскаров» и является нестареющей классикой. В фильме этот респектабельный дом был домом серийного убийцы Буффало Билла, для поимки которого персонаж Джоди Фостер Клариса Старлинг была вынуждена обратиться к помощи Ганнибала Лектера, серийного убийца-каннибала, сыгранного Хопкинсом.

К счастью, в этом доме на самом деле не жил ни один серийный убийца. Исторический дом сейчас выставлен на продажу за 298 500 долларов, или 253 833,95 евро.

По словам маклера по недвижимости Эйлин Аллан, которая занимается продажей дома, в данный момент он в гораздо лучшем состоянии, чем во время съемок. «Создатели фильма хотели, чтобы дом в фильме выглядел обветшалым и полуразрушенным. На самом деле дом намного красивее, чем в кино», - сказала она в интервью NBC.

Если покупатель не найдется до Хэллоуина, есть идея пригласить на место экстрасенса, чтобы тот проверил дом на наличие привидений.