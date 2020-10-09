Среди э-резидентов больше всего компаний в Эстонии открывают украинцы

Из-за пандемии коронавируса немного угас интерес и к программе э-резидентства. В первой половине этого года в Эстонии зарегистрировано более 6200 э-резидентов, когда в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано около 8300 э-резидентов. Всего же по программе э-резидентами стали более 73 000 человек из 173-х стран и открыто более 13 000 компаний.