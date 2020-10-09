Пт, 9.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд

Среди э-резидентов больше всего компаний в Эстонии открывают украинцы

Исполнительный директор программы э-резидентства Отт Ваттер

ФОТО: EAS

Из-за пандемии коронавируса немного угас интерес и к программе э-резидентства. В первой половине этого года в Эстонии зарегистрировано более 6200 э-резидентов, когда в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано около 8300 э-резидентов. Всего же по программе э-резидентами стали более 73 000 человек из 173-х стран и открыто более 13 000 компаний.

Украинцы самые активные

В прошлом году украинцы открыли с помощью программы э-резидентства более 800 компаний, а в этом число выросло уже до 1071 компании. На втором месте в рейтинге по числу начатых предприятий э-резиденты из Германии, на третьем — из России. Анализ данных провела компания RIA.com Marketplaces.

1. Украина — 1071 компаний

2. Германия — 1043

3. Россия — 959

4. Турция— 748

5. Франция — 729

12. Латвия — 313

20. Белоруссия — 171

25. Литва — 136.

И если украинцы больше других открывают компании, то больше всего э-резидентство получили финны.

1. Финляндия — 5565

2. Россия — 4959

3. Украина — 4511

4. Германия — 4360

5. Китай — 3662

6. Великобритания — 3576

7. США — 3387

8. Индия — 3328

9. Япония — 3232

10. Франция — 3177

14. Латвия — 1983

20. Литва — 962

22. Белоруссия - 885

Источник: https://e-resident.gov.ee/dashboard/

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