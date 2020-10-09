Среди э-резидентов больше всего компаний в Эстонии открывают украинцы

Из-за пандемии коронавируса немного угас интерес и к программе э-резидентства. В первой половине этого года в Эстонии зарегистрировано более 6200 э-резидентов, когда в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано около 8300 э-резидентов. Всего же по программе э-резидентами стали более 73 000 человек из 173-х стран и открыто более 13 000 компаний.
Украинцы самые активные
В прошлом году украинцы открыли с помощью программы э-резидентства более 800 компаний, а в этом число выросло уже до 1071 компании. На втором месте в рейтинге по числу начатых предприятий э-резиденты из Германии, на третьем — из России. Анализ данных провела компания RIA.com Marketplaces.
1. Украина — 1071 компаний
2. Германия — 1043
3. Россия — 959
4. Турция— 748
5. Франция — 729
…
12. Латвия — 313
…
20. Белоруссия — 171
…
25. Литва — 136.
И если украинцы больше других открывают компании, то больше всего э-резидентство получили финны.
1. Финляндия — 5565
2. Россия — 4959
3. Украина — 4511
4. Германия — 4360
5. Китай — 3662
6. Великобритания — 3576
7. США — 3387
8. Индия — 3328
9. Япония — 3232
10. Франция — 3177
…
14. Латвия — 1983
…
20. Литва — 962
…
22. Белоруссия - 885
Источник: https://e-resident.gov.ee/dashboard/