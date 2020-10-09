На рынке труда самым большим спросом пользуются должности в сфере торговли

В настоящее время наибольшим спросом пользуются рабочие места в сфере торговли – для участия в самом популярном конкурсе на должность комплектовщика товара подали заявления более 1800 кандидатов, должность работника торгового склада хотели получить почти 1500 кандидатов, а должность помощника по закупкам – почти 1100 кандидатов.

«Интерес к предложениям работы очень высок, и лучше всего это отражает тот факт, что по сравнению с тем же периодом 2019 года среднее количество кандидатов утроилось», – комментирует тенденции рынка труда менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт и добавляет, что общее количество опубликованных работодателями предложений работы на 90 % вернулось к докризисному уровню.

По-прежнему большой интерес вызывают также предложения работы на должности оператора и специалиста ввода данных, где в наиболее популярных конкурсах приняли участие 1017 и 880 кандидатов соответственно. Конкурсы с участием более 500 кандидатов проводятся на должности курьера, офисного помощника и ассистента по маркетингу.

Кроме того, резко увеличилось количество кандидатов на руководящие позиции и вакансии специалистов (+78 %), однако работодателям по-прежнему сложно найти специалистов в разных областях для работы в отдалении от центров притяжения. В настоящее время труднее всего найти работников в сферах образования и здравоохранения, в которых интерес к предложениям работы значительно ниже среднего.

В каких сферах восстановилось количество предложений работы?

В следующих секторах в настоящее время на портале поиска работы CVKeskus.ee можно найти даже больше предложений работы, чем в тот же период 2019 года: инфотехнологии и телекоммуникации (+21 %), механика и техника (+7 %), промышленность и производство (+3 %), а также строительство и недвижимость (+2 %).

Как минимум на 90 % восстановился (т. е. достиг уровня, близкого к тому же периоду прошлого года) объем предложений работы в сферах здравоохранения, общественного питания, продаж, финансов и банковского дела, маркетинга и образования.

При этом в сфере туризма (в частности, гостиничного хозяйства) по-прежнему заметно меньше предложений работы по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как найти работу?

«Поскольку активность подачи заявлений на вакантные должности высока, перед отправкой резюме непременно следует подробнее узнать как о самой компании, так и о предлагаемой должности. Это поможет показать работодателю серьезность интереса к конкретному рабочему месту и обдуманность предложения своей кандидатуры», – рекомендует Хенри Аувяэрт.

Несомненно, чтобы найти хорошую работу, нужно быть активным, следить за предложениями работы, сообщать о себе работодателям и работать над успешной самопрезентацией. Помимо прочего, необходимо быть честным и точным как в резюме, так и на собеседовании.

В данном случае еще одна важная рекомендация – забыть о скромности и по возможности развивать в себе навыки продаж, которые могут значительно поспособствовать приему на работу. Эти навыки особенно необходимы при участии в конкурсе на вакансии в популярных сферах. Будучи кандидатом, нужно уметь доказать, почему вы лучше других подходите на данную должность. Не стоит бояться неудачного исхода, ведь для успешного прохождения собеседования все же требуется опыт.

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