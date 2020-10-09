На Штромке пройдет осенняя ярмарка

"Ждем пыхья-таллиннцев и гостей на традиционную осеннюю ярмарку. Приходить стоит всей семьей, так как торговцы будут предлагать товары на любой возраст и вкус", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. "При этом надо заботиться о здоровье и делать все возможное, чтобы препятствовать вирусу. Поэтому если чувствуете себя нехорошо, то лучше остаться дома", - отметил Пеэтер Ярвелайд.