Латвийские самоуправления начали распродавать недвижимость

Если полистать региональные и местные муниципальные газеты, то в последние месяцы особенно заметны различные объявления самоуправлений о продаже собственности или аукционах на право аренды.

Отдельные самоуправления таким образом освобождаются от квартир, земли, автомобилей и даже леса.

Тенденцию заметило и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM). Его представитель указала "Новостям ReTV", что подобную тенденцию можно было наблюдать и во время территориальной реформы 2009 года.

«После реформы оказалось, что многие объекты распроданы и отчуждены или же имеются дополнительные обязательства, которые новые административные единицы должны будут взять на себя», - заявила заместитель госсекретаря VARAM по вопросам регионального развития Илзе Оша.

Одно из таких маленьких самоуправлений - Приекуле. Руководитель самоуправления этого края Элина Стапулоне призналась «Новостям ReTV»", что число аукционов в крае в последнее время действительно выросло. Чиновница объясняет резкую распродажу имущества следующим образом:

«Это нужно было сделать еще много лет назад. Какая-то собственность требовала ежегодных вложений, и, если не приводить ее в порядок, она теряла свою ценность. У нас самые маленькие кредитные обязательства, и это означает, что полученные нами средства мы можем вложить в развитие».

Председатель Коценской краевой думы Янис Олманис рассказал «Новостям ReTV», что в регионе под аукционный молоток попадают главным образом квартиры в Зилакалнсе: