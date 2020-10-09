Несмотря на коронакризис, эксперты призывают людей планировать свое финансовое будущее

В своем выступлении экономист Банка Эстонии Каспар Оя отметил, что в среднем экономические кризисы короче финансовых. «Если на этот раз удастся избежать финансового кризиса, последствия коронакризиса могут длиться не так долго, как это было после финансового кризиса десятилетней давности. Например, розничные продажи в Эстонии восстановились вскоре после снятия ограничений, и экспорт также начал летом восстанавливаться», – сказал он. Сохранение экономической стабильности важно для восстановления: краткосрочная государственная поддержка полезна, но на ней нельзя построить долгосрочный рост, который зависит от технологического развития и демографии.

Директор Центра мониторинга развития Теа Данилов отметила, что мы движемся к новой нормальности, ключевыми словами которой являются бесконтактная экономика и растущая рыночная сила цифровых платформ. «Самое главное для людей – выбрать правильную сторону в образующемся цифровом разрыве: нам нужно особенно серьёзно подумать об использовании наших цифровых навыков и цифровых услуг и, при необходимости, улучшить наши знания в этой области», – добавила Данилов.

Руководитель Таллиннской фондовой биржи Nasdaq Каарел Отс напомнил, что, несмотря на коронакризис, не стоит забывать об опасности, которую представляют воображаемые вирусы, такие как черно-белое мышление (деньги или здоровье?) или панические настроения. В борьбе с этими опасностями важную роль могут играть СМИ. Отс рекомендует действовать вдумчиво и рационально, основываясь на фактах, концентрировать внимание на инвестировании и долгосрочных выгодах.

Воздействие коронакризиса на кошелёк каждого отдельного человека, будь то временное снижение дохода или потеря работы, привлекло внимание к необходимости накопления и инвестирования. Участников панельной дискуссии спросили, сколько нужно накопить сегодня, чтобы застраховать себя от будущих кризисов и обеспечить достойную жизнь после выхода на пенсию.

Руководитель пенсионного подразделения Luminor Расмус Пиккани предложил всем выполнить простое упражнение: «Сравните свою прогнозируемую в настоящее время будущую пенсию с доходом, на который Вы привыкли жить в настоящий момент. С каким падением дохода Вы готовы смириться? Исходя из этого, необходимо решить, сколько нужно накопить, чтобы покрыть разницу. Если Вы считаете, что стоит рассчитывать только на помощь государства, то давайте задумаемся, как живут наши дедушки и бабушки сейчас, и какой будущей жизни мы желаем себе. Это лучшее, что всем следует ожидать от государства в будущем. Если кажется, что этого мало, то нужно взять всё под собственный контроль и начать делать накопления», – подчеркнул Пиккани.

Фондовый управляющий Luminor Вахур Мадиссон добавил, что время также имеет решающее значение. «Сложные проценты начинают работать при долгосрочных инвестициях, поэтому Вам нужно начинать инвестировать как можно раньше. Например, между 20-летним и 40-летним накоплением активов – 3-кратная разница», – добавил он.

По словам экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, можно заметить, что привычки людей в области сбережений улучшаются. «Нет необходимости поощрять дополнительные сбережения через налоговую систему, но пенсионную систему следует дополнить современными данными науки о человеческом поведении, чтобы помочь людям сделать лучший выбор», – сказал экономист. По словам Оя, и в случае продолжения взносов во II ступень стоит помнить, что кризис всё-таки краткосрочный, и он не должен оказывать слишком большого воздействия на долгосрочные решения.

Член финансовой комиссии Рийгикогу Юрген Лиги заявил, что если в прошлом у государства была реальная проблема с ликвидностью, и приостановка платежей по II ступени во время предыдущего кризиса была правильным решением, то теперь такой причины нет, и выплаты следовало бы продолжить.

Расмус Пиккани отметил, что этот шаг не поможет тем, кто нуждается в помощи сегодня, то есть тем, кто потерял работу. «Также стоит помнить, что государство поддерживает тех, кто продолжает выплаты, то есть добавляет четыре процента в месяц и компенсирует среднерыночную доходность. В то же время человеческой природе свойственно предпочитать меньшие выгоды сегодня, большим выгодам в отдалённом будущем. Однако стоит сделать мудрый выбор, который обеспечит достойное качество жизни и через несколько десятилетий», – добавил Пиккани.

Эксперты согласились с тем, что кризисы недолговечны, и поэтому, чтобы выйти из нынешнего вирусного кризиса, мы должны трезво оценивать происходящее и продолжать копить и инвестировать, чтобы обеспечить своё будущее. Также существует очевидная потребность в повышении осведомлённости людей о различных способах вложения денег. Начать копить деньги можно, например, в III пенсионную ступень, где инвестированием занимаются эксперты и где установлены очень хорошие налоговые льготы.