Жители столичного района воюют с расположившимся по соседству крематорием

Сейчас спорящие стороны ждут решения окружного суда и не исключено, что дело дойдет и до суда высшей инстанции. Поскольку действующего решения суда нет, выстроенный летом крематорий пустует, поскольку запускать в работу печь нельзя.

Крематорий построили на улице Валдеку со стороны Вильяндиского шоссе, рядом с кладбищем. А через дорогу, метрах в ста расположены первые жилые дома местечка Раку.

Не мои задворки

«Мы не против крематория. Мы прекрасно понимаем, что он нужен. Но мы, во-первых, против того, чтобы его построили практически у нас под боком. И, во-вторых, мы абсолютно не согласны с тем, как все это было проделано. Это была хорошо спланированная JOKK-схема того, как втихомолку построить здесь крематорий», - рассказала жительница Раку Сирье Лийв. Она – одна из семьи жалобщиков, которые оспорили в суде строительство крематория.

Проблема в том, что для участка рядом с кладбищем еще раньше была составлена детальная планировка. Участок земли принадлежал Eesti Gaas, который планировал построить здесь свое офисное здание. Против этого не выступал ни один житель Раку. Но тут недвижимость перешла в руки нового собственника, который захотел построить тут ритуальное здание, то есть крематорий. И тут началось то, что Лийв называет JOKK-схемой.

О том, что строится крематорий, люди узнали, когда экскаватор уже запустил ковш в землю. Действующую детальную планировку пытались обойти на основании 27 статьи Закона о строительстве, согласно которой можно уточнять действующую детальную планировку условиями проектирования. Город выдал условия проектирования, в которых написал, что уточняется определенное детальной планировкой целевое назначение зданий, и вместо офисов там будут построены похоронный дом и крематорий. По сути, город пришел к выводу, что поскольку собственник участка сменился, без каких-либо бюрократических проволочек можно вместо офисного здания построить крематорий.

По словам юристов, идеей данного положения закона скорее является то, что если, например, речь идет о давнишней и устаревшей детальной планировке, то не нужно поднимать всю бюрократическую махину только лишь для того, чтобы уточнить в планировке какие-то нюансы.

Даже в случае таких процедур город обязан обнародовать свою деятельность. Однако в официальных вестниках не было ни слова о крематории, как и об уточнении условий планировки, позволяющем строить конторское здание. Это Лийв и называет JOKK-схемой.

Два спорных пункта

Второе обстоятельство, о котором жители рассказали в суде, заключается в том, что, по оценке городской управы, крематорий не обязан находиться на территории кладбища, он совершенно свободно может находиться в зоне смешанного предпринимательства. Таких участков земли в Таллинне полно. По сути, город говорит, что крематорий можно построить хоть на площади Вабадузе.