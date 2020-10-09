Жители столичного района воюют с расположившимся по соседству крематорием

Жители расположенного в столичном районе Нымме местечка Раку судятся с городом Таллинн, который разрешил построить рядом с их домами крематорий, пишет Postimees.
Сейчас спорящие стороны ждут решения окружного суда и не исключено, что дело дойдет и до суда высшей инстанции. Поскольку действующего решения суда нет, выстроенный летом крематорий пустует, поскольку запускать в работу печь нельзя.
Крематорий построили на улице Валдеку со стороны Вильяндиского шоссе, рядом с кладбищем. А через дорогу, метрах в ста расположены первые жилые дома местечка Раку.
Не мои задворки
«Мы не против крематория. Мы прекрасно понимаем, что он нужен. Но мы, во-первых, против того, чтобы его построили практически у нас под боком. И, во-вторых, мы абсолютно не согласны с тем, как все это было проделано. Это была хорошо спланированная JOKK-схема того, как втихомолку построить здесь крематорий», - рассказала жительница Раку Сирье Лийв. Она – одна из семьи жалобщиков, которые оспорили в суде строительство крематория.
Проблема в том, что для участка рядом с кладбищем еще раньше была составлена детальная планировка. Участок земли принадлежал Eesti Gaas, который планировал построить здесь свое офисное здание. Против этого не выступал ни один житель Раку. Но тут недвижимость перешла в руки нового собственника, который захотел построить тут ритуальное здание, то есть крематорий. И тут началось то, что Лийв называет JOKK-схемой.
О том, что строится крематорий, люди узнали, когда экскаватор уже запустил ковш в землю. Действующую детальную планировку пытались обойти на основании 27 статьи Закона о строительстве, согласно которой можно уточнять действующую детальную планировку условиями проектирования. Город выдал условия проектирования, в которых написал, что уточняется определенное детальной планировкой целевое назначение зданий, и вместо офисов там будут построены похоронный дом и крематорий. По сути, город пришел к выводу, что поскольку собственник участка сменился, без каких-либо бюрократических проволочек можно вместо офисного здания построить крематорий.
По словам юристов, идеей данного положения закона скорее является то, что если, например, речь идет о давнишней и устаревшей детальной планировке, то не нужно поднимать всю бюрократическую махину только лишь для того, чтобы уточнить в планировке какие-то нюансы.
Даже в случае таких процедур город обязан обнародовать свою деятельность. Однако в официальных вестниках не было ни слова о крематории, как и об уточнении условий планировки, позволяющем строить конторское здание. Это Лийв и называет JOKK-схемой.
Два спорных пункта
Второе обстоятельство, о котором жители рассказали в суде, заключается в том, что, по оценке городской управы, крематорий не обязан находиться на территории кладбища, он совершенно свободно может находиться в зоне смешанного предпринимательства. Таких участков земли в Таллинне полно. По сути, город говорит, что крематорий можно построить хоть на площади Вабадузе.
Два основных спорных пункта, о которых спорят стороны, и заключаются в том, что, во-первых, возник вопрос: можно ли изменить действующую детальную планировку просто потому, что у недвижимости появился новый собственник. Второй вопрос заключается в том, что можно ли построить крематорий там, где разрешается построить любое коммерческое здание.
Другая жительница Раку, Неля Зайцева, признала, что это, однако, не первый раз, когда кладбище пытается подкрасться к домам жителей Раку. И без того могилы уже расположены в 75 метрах от одного из домов. Кладбище является прямым соседом жилых домов, но совсем у ограды никого хоронить не разрешают. Несколько лет назад хотели отдать под могилы и граничащий с жилыми домами участок кладбища, но тогда жители нашли документы, которые помогли доказать, что на этой территории захоронены умершие от сибирской чумы лошади. «Чиновники проверили по архивам, и после были нам благодарны. Теперь так, что в течение ста лет там никого хоронить нельзя», - рассказала Зайцева.
Вице-мэр Андрей Новиков считает, что в процессе работы жителей привлекали достаточно много и вопрос, если кому-то не нравится какая-то постройка, нужно решать в суде: «И суд пришел к выводу, что, исходя из предоставленных городом объяснений, нет оснований считать, что какое-то другое производство привело бы к другому результату, поскольку место расположения здания остается тем же, что и в детальной планировке». Построить здание крематория в какой-то другом месте кладбища, по его словам, невозможно, поскольку строить можно только в определенной планировкой зоне застройки.
Город в своей правоте уверен
«Суд тоже пришел к выводу, что правовых препятствий для строительства крематория нет, и негативное отношение жителей района к запуску крематория не исключает проектировочных условий и выдачи разрешения на строительство», - сказал вице-мэр. Он добавил, что понимает эмоции людей, но город должен равно относиться как физическим, так и к юридическим лицам, и у города нет оснований запрещать деятельность крематория.
Исполнительный директор построившего крематорий похоронного бюро Memoris Тарко Туйск сказал, что сейчас идет процесс получения разрешения на использование: «Если у нас все готово, и мы не можем начать работу, то мы ежедневно несем убытки. В конце концов посмотрим, кому мы направим это требование по возмещению ущерба».
А что будет, если суд в итоге отдаст победу противной стороне, этого Туйск сказать не смог: «Этого не может предположить никто, вообще об этом не думали. Кладбище все же единственно правильное место для крематория. Другая сторона до сих пор не привела ни одного юридического обоснования. Нет ни одного эстонского или европейского правового акта, который не позволял бы запуск крематория».
«До сих пор мы слышали только слова благодарности от людей, которое проезжают здесь мимо. Совершенно ясно, что это стало бы существенным повышением качества во всех смыслах слова. Надеемся, что все будет хорошо, поскольку это нужно людям», - сказал исполнительный директор.