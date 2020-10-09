Редкое предложение ⟩ Дом смотрителя маяка в Вилсанди ждет новых хозяев

Дом, расположенный в уникальной природоохранной зоне, полностью отремонтирован с использованием современных энергоэффективных решений. Стоит недвижимость недешево: продавец запрашивает 470 000 евро.

Дом на Сааремаа. ФОТО: City24

Дом построен в 1870 году и реконструирован в 2012 году. Дом состоит из прихожей, веранды-каминного зала, конференц-зала, кухни, четырех спален, душевой и сауны.

Дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

Во внутренней отделке использованы максимально приближенные к природе материалы, например, глиняная штукатурка, а в помещениях с повышенной влажностью - минеральная штукатурка таделакт. Восстановлены трехметровые потолки с закругленными углами. Установлены тройные термоустойчивые деревянные стеклопакеты. Электроэнергией дом снабжают солнечные батареи.

Дом на Сааремаа. ФОТО: City24

С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.