Редкое предложение ⟩ Дом смотрителя маяка в Вилсанди ждет новых хозяев

На самом берегу моря, рядом с маяком, в деревне Вилсанди на Сааремаа стоит полностью отремонтированный исторический дом площадью 256 квадратных метров, рассказывает Kodustiil.
Дом, расположенный в уникальной природоохранной зоне, полностью отремонтирован с использованием современных энергоэффективных решений. Стоит недвижимость недешево: продавец запрашивает 470 000 евро.
Дом построен в 1870 году и реконструирован в 2012 году. Дом состоит из прихожей, веранды-каминного зала, конференц-зала, кухни, четырех спален, душевой и сауны.
Во внутренней отделке использованы максимально приближенные к природе материалы, например, глиняная штукатурка, а в помещениях с повышенной влажностью - минеральная штукатурка таделакт. Восстановлены трехметровые потолки с закругленными углами. Установлены тройные термоустойчивые деревянные стеклопакеты. Электроэнергией дом снабжают солнечные батареи.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.
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