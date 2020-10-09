В Эстонии умер пациент с COVID-19, заразились 49 человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных тестов поступило из Ида-Вирумаа, где коронавирус диагностирован у 23 человек. В Харьюмаа добавилось 11, В Тартумаа и Вильяндимаа — по два, в Йыгевамаа, Хийумаа и Вырумаа — по одному новому случаю. В восьми коронапозитивных случаях место жительство больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 52,07.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа два связаны с Йыхвиским центром по уходу, в пяти случаях вирус был подхвачен в школе. В четырех случаях заражение произошло в кругу семьи и в двух — на работе. Обстоятельства остальных случаев устанавливаются.

Всего в Идаском регионе восемь активных очагов. С очагом на рабочем месте в Силламяэ связано девять, с очагом в одной школе Кохтла-Ярве — 11 и во второй — шесть человек. Вспышка в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве охватила восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано семь, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 18 заболевших. Очаг в школе Силламяэ затронул 17 человек, а вспышка в увеселительном заведении насчитывает девять случаев заражения в Кохтла-Ярве и Силламяэ.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 1100 человек, из которых заражен 214.

Из новых случаев в Харьюмаа восемь произошли в Таллинне. В одном случае вирус был подхвачен посредством близкого контакта, еще в одном случае он был завезен в Эстонию из Швейцарии. Обстоятельства остальных случаев устанавливаются.

Всего Пыхьяское региональное отделение работает с пятью очагами, крупнейшим из которых является очаг в больнице, где, помимо 25 сотрудников, заразились 15 находившихся на лечении пациентов и два работника кафе. В очаге столичной школы насчитывается 29 учащихся и десять учителей. С первым очагом на рабочем месте связано 39 человек, со вторым очагом на рабочем месте — восемь, со вспышкой в кругу семьи и знакомых - пять.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится более 2000 человек, из которых больны 360.

Новые случаи заражения в Вильяндимаа и Вырумаа произошли посредством рабочих контактов, больной из Йыгевамаа заразился в образовательном учреждении, больной из Тартумаа - при близком контакте с носителем вируса, обстоятельства еще одного случая в Тартумаа еще уточняются. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения 153 человека, из которых заболели 52.

Зарегистрированный на Хийумаа случай передан Пыхьяскому региональному отделению, так как человек проживает в Харьюмаа. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 140 человек, из которых заболели 32. Идет наблюдение за вспышкой на мероприятии в Ляэнемаа (шесть зараженных) и в кругу семьи на Сааремаа (шесть зараженных).