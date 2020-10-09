Признанные виновными мужчины платили 15-летнему мальчику за сексуальные услуги от 20 до 50 евро

В деле были замешаны мужчины от 30 до 40 лет из Харьюмаа и Южной Эстонии. Контакт с 15-летним мальчиком они находили через портал знакомств Iha.ee. С юношей встречались в разных местах, секс-услуги он оказывал как у себя дома, так и дома у клиентов, в их машинах или в лесу.

В некоторых случаях с юношей встречались по несколько раз, в некоторых - всего один. Чаще всего признанные виновными платили мальчику за секс 20-50 евро. По данным Tartu Postimees, некоторые задержанные были знакомы между собой.

Большинство мужчин ранее не в уголовном порядке не наказывались, поэтому они получили в виде наказание условное заключение сроком на год. Реальное тюремное заключение назначили двоим: один из них был ранее судим и была опасность, что он совершит новое преступление, другого подозревали в совершении других преступлений и, чтобы избежать рецидивов, также отправили в тюрьму.

В отношении семи мужчин уголовные дела прекращены. В отношении шестерых факт преступления не был доказан, поскольку они давали мальчику деньги не за секс, а на еду или карманные расходы.

В отношении остальных пяти мужчин, в том числе Тыну Интсу, производство еще в процессе. Дело Тыну Интсу пока не дошло до суда, и его защитник выразил желание ознакомиться с доказательствами вины своего подзащитного.

В одном случае дело было прекращено в порядке оппортунитета. «Мы прекратили одно уголовное дело, поскольку человек понял свою ошибку и начал активное лечение для коррекции своего поведения», - сказал Пыхьяский окружной прокурор Энели Лауритс.

На носителях данных и при обыске домов подозреваемых не было обнаружено каких-либо улик, свидетельствующих, что они испытывали сексуальный интерес к детям.