Признанные виновными мужчины покупали секс у 15-летнего эстонского мальчика за 20-50 евро

В деле были замешаны мужчины от 30 до 40 лет из Харьюмаа и Южной Эстонии. Контакт с 15-летним мальчиком они находили через портал знакомств Iha.ee. С юношей встречались в разным местах, секс-услуги покупали как у него дома, так и дома у покупателей, в их машинах или в лесу.

В некоторых случаях с юношей виделись несколько раз, в некоторых всего один. Чаще всего признанные виновными мужчина платили мальчику за секс 20-50 евро. По данным Tartu Postimees, некоторые задержанные мужчины были знакомыми.

Большинство мужчин ранее не наказывались, они получили в наказание условное заключение сроком на год. Реальное тюремное заключение назначили двум мужчинам. Один из них был ранее судим и была опасность, что он совершит новое преступление. Другого подозревали в совершении других преступлений и, чтобы избежать рецидивов, его также посадили в тюрьму.

В отношении семи мужчина уголовное дело закрыто. В отношении шести мужчин преступление было не установлено, поскольку они давали мальчику деньги не за секс, а на его нужды: еду или карманные деньги на такси.

В отношении остальных пяти мужчин, в том числе Тыну Интсу, производство еще в процессе. Дело Тыну Интсу еще не дошло до суда, однако его защитник пожелал увидеть доказательства вины его подзащитного.

В одном случае дело было прекращено в порядке оппортунитета. «Мы закрыли одно уголовное дело, поскольку человек понял свою ошибку и начал активное лечение для коррекции своего поведения», - сказал Пыхьяский окружной прокурор Энели Лауритс.

На носителях данных и при обыске домов подозреваемых не было обнаружено каких-либо улик, свидетельствующих, что они испытывали сексуальный интерес к детям.