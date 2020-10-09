Первую согласованную акцию в поддержку Фургала запретили из-за коронавируса

"Основание - это решение правительства Хабаровского края о введении с 9 октября новых ограничительных мер по коронавирусу. Прежде всего речь идет именно о массовых мероприятиях", - сказал "Интерфаксу" представитель городской администрации.

Акция сторонников Фургала должна была стать первой в регионе согласованной с властями. Мероприятие планировалось на 10 октября, организаторы заявили об участии в ней до тысячи человек.

Днем ранее в Хабаровске состоялось организационное заседание Народного совета при губернаторе Хабаровского края, на котором общественный деятель Оксана Подкорытова предложила создать комитет по отстаиванию политических прав граждан. Также она выступила "против политических репрессий в отношении людей, которые выходят в соответствии с данным им Конституцией правом на митинги и мирные шествия".

В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора Хабаровского края известный предприниматель Сергей Фургал с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву.

С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтя