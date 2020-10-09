ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире

Как рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, которую цитирует ТАСС, за 80% заражений ответственны всего от 10% до 20% зараженных. По ее словам, распространение коронавируса осуществляется очагами, и наиболее опасными являются замкнутые пространства с большим скоплением людей, передает NEWSru.

Всего в мире коронавирусом заразились более 36 млн человек, умерли более 1 млн заразившихся. В начале октября в ВОЗ допустили, что число уже заразившихся COVID-19 в мире может составлять 10% от населения Земли. Всего в мире живут более 7,8 млрд человек.

Лидерами среди стран по числу заразившихся являются США (7,6 млн), Индия (6,9 млн), Бразилия (более 5 млн) и Россия (1,25 млн). Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в США (212,7 тыс.), Бразилии (около 149 тыс.) и Индии (106, 49 тыс). Россия занимает 13-е место (около 22 тысяч).

В конце сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выпустил видеообращение в связи с тем, что число умерших от коронавируса перевалило за 1 миллион. Он назвал эту цифру «ужасающей вехой» и призвал учиться на своих ошибках, призвав внести свой вклад в спасение жизней, пока продолжаются «неустанные поиски» вакцины от коронавируса: соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки.