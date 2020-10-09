Стоит увидеть ⟩ Активный горожанин нашел простое решение реконструкции Нарвского шоссе

Проект реконструкции Нарвского шоссе, которая является одной из главных улиц Таллинна, уже долгое время пылится на столе городской администрации. Город хочет сделать одну из важнейших трасс Таллинна современной и по-европейски удобной для пешеходов. Однако воплощению проекта в жизнь мешал ряд различных проблем, начиная от его стоимости и заканчивая всевозможными логистическими неувязками.

По словам Пааво Германа, главного специалиста Таллиннского транспортного департамента, залежавшийся проект, который сейчас находится в городской управе, нельзя использовать без изменений. Специалисты Транспортного департамента сделали проекту «Главная улица» 143 замечания, половину из которых авторы проекта приняли, написал Postimees.

Пользователь Facebook Mitte_tallinn не удовлетворен текущим бездействием и предложил свой вариант, как легко и эффективно реконструировать Нарвское шоссе. Он сравнивает Нарва-маантеэ с улицей в центре Осло - обе имеют ширину почти 40 метров.

«Разговоры об отсутствии места - нонсенс. Таллинн предпочитает использовать пространство для движения автомобилей, а не для зелени, тротуаров и велосипедных дорожек. Это выбор городских властей, от которого отказались нормальные города», - написано в его посте.

Стоит всего лишь с помощью фоторедактора совместить изображение улицы в Осло и Нарвского шоссе, и получается отличный результат!

Narva mnt. "Peatänav". Couldn't resist, kuigi sellel on juba super lahendus olemas, mis seisab linnavalitsuse sahtlis,... Posted by Mitte_tallinn on Neljapäev, 8. Oktoober 2020