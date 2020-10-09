Госсуд огласит решение относительно пенсионной реформы 20 октября

Государственный суд 20 октября обнародует свое решение по иску президента Керсти Кальюлайд, которая просит признать противоречащей Конституции реформу обязательной накопительной пенсии, пишет Rus.ERR.
29 января Рийгикогу принял закон о пенсионной реформе. Реформа предусматривает, что присоединение ко второй пенсионной ступени и выход из нее станут добровольными, а у людей появится возможность забирать накопленные в этой ступени деньги.
Парламент принял реформу 56 голосами "за" при 45 "против". Голосование было увязано с вопросом доверия правительству, чтобы избежать тактики затягивания со стороны оппозиции.