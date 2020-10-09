Пт, 9.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Госсуд огласит решение относительно пенсионной реформы 20 октября
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Госсуд огласит решение относительно пенсионной реформы 20 октября

Госсуд.

ФОТО: Riigikohus

Государственный суд 20 октября обнародует свое решение по иску президента Керсти Кальюлайд, которая просит признать противоречащей Конституции реформу обязательной накопительной пенсии, пишет Rus.ERR.

29 января Рийгикогу принял закон о пенсионной реформе. Реформа предусматривает, что присоединение ко второй пенсионной ступени и выход из нее станут добровольными, а у людей появится возможность забирать накопленные в этой ступени деньги.

Парламент принял реформу 56 голосами "за" при 45 "против". Голосование было увязано с вопросом доверия правительству, чтобы избежать тактики затягивания со стороны оппозиции.

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