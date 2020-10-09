Список Тедера ⟩ Люди отказываются покупать жилье в этих местах

Руководитель службы оценки Pindi Kinnisvara Андрес Тедер приводит конкретные примеры.

Места, расположенные в непосредственной близости от кладбищ

Хотя и говорят, что бояться стоит скорее живых, чем покойников, однако жить рядом с местом массового упокоения никто так просто не пожелает. «Несмотря на то, что рядом с кладбищами расположены, как правило, тихие районы с живописной природой, большинство людей все же не хотят покупать жилье, по дороге к которому им придется темной ночью проходить мимо могильных плит», - сказал Тедер.

Районы, прилегающие к складским и производственным комплексам

«Любые индустриальные постройки в большей или меньшей степени вызывают загрязнение окружающей среды – будь то шум, выбросы в воздух остаточных продуктов производства или неприятный запах. Кроме того, в вечерне время в таких районах возникает ощущение гнетущего безлюдья. Чтобы продать жилье, расположенное рядом с заводами или складами, приходится снижать цену», – объяснил Тедер.

Рядом с высоковольтными линиями электропередачи, подстанциями и вышками операторов связи

«Непосредственно под высоковольтными линиями вообще не разрешают строить жилые дома, поскольку исходящую от них угрозу для здоровья удалось обосновать с научной точки зрения. У некоторых людей опасения по поводу возможного излучения вызывают даже расположенные на расстоянии более ста метров подстанции, невзирая на то, что все они надежно экранированы. В то же время, как это ни парадоксально, некоторые не боятся пользоваться, например, бытовыми микроволновыми печами, – заметил Тедер. – Однако ясно одно: в поисках подходящего жилья люди стремятся селиться как можно дальше от электрических сетей, считая, что электрокоммуникации могут представлять угрозу как потенциальный и невидимый враг».

Близость мусорных свалок

«Жить рядом с активно действующей мусорной свалкой мало кому захочется, поскольку ветер, дующий в неблагоприятном направлении, несет в дом крайне неприятные запахи. Это же касается и расположенных в сельских регионах сельскохозяйственных предприятий. При этом мы каждый день встречаем таких людей, которые обходят стороной участки, расположенные недалеко от давным-давно закрытых свалок, отказываясь покупать дом, расположенный даже на расстоянии километра от них», – сказал Тедер.

Территории, прилегающие к тюрьме