Нобелевскую премию по литературе 2020 года присудили американской поэтессе

В 2019 году премия была вручена сразу двум лауреатам: награду за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук, а за 2019 год - австриец Петер Хандке. Это было связано с тем, что в 2018 году премия по литературе не присуждалась из-за скандала в Шведской академии. В ноябре 2017 года в рамках кампании #MeToo 18 женщин - члены и сотрудницы Шведской академии обвинили в домогательствах фотографа и режиссера Жан-Клода Арно. По их словам, академии было известно о действиях Арно - мужа шведской поэтессы и прозаика Катарины Фростенсон, также являвшейся членом этой организации.