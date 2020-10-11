«Своя правда»: Взятки на экзаменах по вождению – не новость

Один из зрителей признался, что после окончания автошколы в Нарве ему прямо сказали, что за успешную сдачу экзамена в Департаменте шоссейных дорог нужно заплатить от 100 до 200 евро.

Руководитель экзаменационного отдела департамента Тармо Ванамыйза признал, что истории с взятками действительно все еще выплывают, но винить в этом нужно не только инспекторов: «Вспоминается случай в той же Нарве, когда ученик пришел на экзамен с пакетом, в котором оказались копченая колбаса и бутылка водки. На вопрос: зачем ты это принес, он ответил, что отец велел взять для экзаменатора».