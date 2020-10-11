«Своя правда»: Взятки на экзаменах по вождению – не новость

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 12 октября, в 20.30 разговор зашел о весьма щекотливой теме – взятках за сдачу экзамена по вождению.
Один из зрителей признался, что после окончания автошколы в Нарве ему прямо сказали, что за успешную сдачу экзамена в Департаменте шоссейных дорог нужно заплатить от 100 до 200 евро.
Руководитель экзаменационного отдела департамента Тармо Ванамыйза признал, что истории с взятками действительно все еще выплывают, но винить в этом нужно не только инспекторов: «Вспоминается случай в той же Нарве, когда ученик пришел на экзамен с пакетом, в котором оказались копченая колбаса и бутылка водки. На вопрос: зачем ты это принес, он ответил, что отец велел взять для экзаменатора».
А что еще нужно сделать, чтобы сдать экзамен на права? Об этом и много другом поговорят герои, эксперты и зрители ток-шоу «Своя правда», которая в этот раз называется «Не гони», в понедельник, 12 октября, на ETV+. Передача начнется в 20.30. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.