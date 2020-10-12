Полицейский: «Ни одна автошкола не учит превышать скорость»

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 12 октября, в 20.30 пытались выяснить, почему так сложно сдать экзамены на водительские права и что происходит на наших дорогах.
Подполковник полиции, руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры полиции Юхан Евонен напомнил: «Ни одна школа не учит превышать скорость, ни одна школа не учит садиться за руль пьяным: такое поведение молодой водитель видит на дороге потом и копирует его».
Полицейский уточнил, что чаще всего причиной ДТП становится превышение скорости, и это нужно помнить всегда.
Об этом и многом другом герои, эксперты, зрители ток-шоу «Своя правда», которая в этот раз называется «Не гони», будут разбираться и спорить в понедельник, 12 октября на ETV+. Передача начнется в 20.30. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.