Полицейский: «Ни одна автошкола не учит превышать скорость»

Подполковник полиции, руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры полиции Юхан Евонен напомнил: «Ни одна школа не учит превышать скорость, ни одна школа не учит садиться за руль пьяным: такое поведение молодой водитель видит на дороге потом и копирует его».

Полицейский уточнил, что чаще всего причиной ДТП становится превышение скорости, и это нужно помнить всегда.