В Тартуском полицейском участке находится полсотни дел о сексуальном насилии. Расследования растягиваются на месяцы, иногда не хватает доказательств, до зала суда удается довести лишь некоторых педофилов, пишет Tartu Positmees.

Специалисты полагают, что случаи сексуального насилия, о которых известно полиции, - это лишь вершина айсберга. Детей заманивают деньгами, едой, игрушками и сигаретами. Тем, у кого есть зависимость, предлагают наркотики. Чаще всего в лапы педофилов попадают дети, в семьях у которых не все гладко.

В прошлом году полиции стало известно о 60 случаях покупки секса у несовершеннолетних, 45 из них связаны с одним 15-летним юношей. Ежегодно до прокуратуры доходит полсотни случаев насилия над несовершеннолетними.

Руководитель услуг Центра для детей Департамента социального страхования Анна Франк-Вирон развевает миф о том, что продажа собственного тела имеет отношение к бедности. «Могут быть живы оба родителя, но они заняты работой и другими делами. Большинство проблем детей связаны с их неполноценными отношениями хотя бы с одним из родителей», - говорит Франк-Вирон.

К торговле собственным телом молодого человека могут привести былые травмы, связанные с сексуальным насилием. «Ребенку также может не хватать ласки, если он остался без родительской опеки. Продажа тела может быть формой получения любви», - пояснила Франк-Фирон.

Доверительные отношения

Чаще всего к сексу склоняют на порталах знакомств. Сперва с переписке с детьми устанавливаются доверительные отношения. Иногда возникают виртуальные отношения: ты — моя девушка, я — твой парень. Идет обмен фотографиями в обнаженном виде, а когда отношения портятся, снимки начинают использовать с целью шантажа.

«Был случай, когда привязанный к своему насильнику ребенок рассказал, как попал в его плен. "Да, он насиловал меня, но он был единственным, кто меня любил"», - привела слова жертвы главный специалист Лыунаского детского дома Кай Халлик.

Анна Франк-Вирон (справа) и Кай Халлик. ФОТО: Sille Annuk

Иногда дети остаются наедине со своими бедами. Халлик привела пример, когда мать обвиняла свою 13-летнюю дочь в том, что она была настолько глупа, что села в машину к незнакомому человеку. Девочка познакомилась в интернете с парнем, в переписке казалось, что он примерно такого же возраста, что и она, но на свидании выяснилось, что «жених» на 20 лет старше. Девочка села в машину, поехала с незнакомцем в лес и сделала все, что он ей приказал.

«Девочка не осмелилась сказать «нет» - она не знала, что с ней будет и останется ли она живой в случае отказа. Об этом инциденте стало известно годом позже, когда оставшаяся один на один со своими переживаниями девочка искала помощи», - рассказала Халлик.

Маленькие дети обычно подвергаются насилию в близком окружении семьи. В большинстве случаев к ребенку прикасаются, также происходят половые акты. Несколько лет назад полиция занималась случаем, когда мужчина годами принуждал к сексу свою дочь и пасынка. Когда об этом стало известно полиции, дочери было семь, а пасынку — 14 лет. Отец показывал пасынку на дочери, что надо делать, вместе они всё и пробовали. Об этом стало известно случайно, когда дочка рассказала о происходящем с ней в школе.

«Дети привыкли к насилию и не понимали, что происходит что-то плохое. Для них отец был хорошим, они очень любили его, - рассказала ведущий следователь Лыунаской группы защиты детей Лийа Килп. - Нельзя сказать, что полиция спасла несчастных детей и теперь с ними все хорошо. Вся их жизнь нуждается в реорганизации».

Насилие скрывается в семье

Изнасилованный ребенок не может понять, что правильно, а что неправильно — это часть его жизни, которую он каждый день проживает, например, со своим отцом. «Поэтому травматические последствия могут проявиться позже», - сказала Килп.

Случаи насилия часто так и остаются в семье. Первое подозрение, что ребенок подвергается сексуальному насилию, должно возникнуть, когда он демонстрирует необычное сексуальное поведение. Например, недавно два ребенка из одной семьи показывали в детском саду свои половые органы и имитировали сексуальный акт. «Выяснилось, что отец несколько раз насиловал их дома», - рассказала Франк-Вирон.

Случается и так, что дети становятся жертвами сексуального насилия со стороны своих сестер и братьев. Недавно десятилетняя девочка перешла все границы в обращении со своим восьмилетним братом и четырехлетней сестрой, в процесс было вовлечено животное. В ходе расследования выяснилось, что десятилетняя девочка с пяти лет подвергалась насилию со стороны отца, детской травмой никто не занимался.

Более серьезная терапия может быть назначена уже в более зрелом возрасте, но прежде необходимо следить, чтобы поведение ребенка не угрожало другим членам семьи.

Некоторые насильники пытаются себя оправдать и свалить всю вину на ребенка. «Я знаю, что ей 12 лет, но у нее уже такая пышная грудь, она казалась мне морально зрелой», - оправдывал себя один педофил.

Часто при подозрениях родители сами начинают расспрашивать детей и фотографировать их повреждения. Если есть доказательства, они могут обратиться в полицию. Родители могут расспрашивать детей с особой настойчивостью, используя наводящие вопросы, поэтому в ходе производства может возникнуть вопрос, действительно ли с ребенком все это произошло. Это бывает, когда одному родителю кажется, что другой обижает ребенка. «Ребенок может понять, чего от него ожидает родитель, и матери рассказывать одно, а отцу — другое», - объяснила Килп.

Лийа Килп. ФОТО: Sille Annuk

Беззубый закон

Например, если до опроса полиции ребенка спрашивают, было ли тебе больно и вставляли ли в тебя что-нибудь, - это наводящие вопросы, которые могут повлиять на рассказ гипотетической жертвы насилия. «Это может повредить следствию, когда слова ребенка являются главным доказательством», - отметила Килп.

После одной статьи о сексуальном насилии с детским домом связалась воспитательница детсада, которая рассказала о произошедшей десять лет назад истории, когда она подозревала сексуальное насилие над ребенком. Тогда директор не позволил ей поднимать этот вопрос, так как это внутрисемейные дела, в которые не стоит вмешиваться. Теперь выяснилось, что через несколько лет тот ребенок стал воспитанником этого детского дома. «Если бы десять лет назад ему помогли, то, возможно, у нас было бы на одного человека с поломанной судьбой меньше», - отмечает Халлик.

В Эстонии закон позволяет взрослым заниматься сексом с 14-летними. Франк-Вирон считает, что возрастной порог нужно поднять до 16 лет. «Если мы не позволяем молодежи пить алкоголь или жениться, то почему мы должны разрешать вести половую жизнь? - недоумевает она. - Развитие 14-летнего человека еще не такое, чтобы он мог отвечать за себя и принимать решения относительно половой жизни».