Пт, 9.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд

Работа Mobiil-ID восстановлена

Mobiil-ID.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Работа Mobiil-ID была нарушена с 11.19 до 13.29 в пятницу, на данный момент она возобновилась.

«Проблема была в нашем программном обеспечении», - прокомментировала  член правления SK ID Solutions Лийса Лукин.

В SK ID Solutions выявили проблему и приступили к ее ликвидации в 12.45. Проблему решили, и работа Mobiil-ID возобновилась в 13.29, сообщило SK ID Solutions.

SK ID Solutions является партнером Эстонского государства в области сертификации, которая также предлагает услуги аутентификации Smart-ID и ID-карты. Работа данных систем не нарушена.

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