Работа Mobiil-ID восстановлена

Работа Mobiil-ID была нарушена с 11.19 до 13.29 в пятницу, на данный момент она возобновилась.
«Проблема была в нашем программном обеспечении», - прокомментировала член правления SK ID Solutions Лийса Лукин.
В SK ID Solutions выявили проблему и приступили к ее ликвидации в 12.45. Проблему решили, и работа Mobiil-ID возобновилась в 13.29, сообщило SK ID Solutions.
SK ID Solutions является партнером Эстонского государства в области сертификации, которая также предлагает услуги аутентификации Smart-ID и ID-карты. Работа данных систем не нарушена.