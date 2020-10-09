В работе Mobiil-ID произошел сбой

Использование Mobiil-ID c 11.19 затруднено, поскольку в ПО произошел сбой, подтвердила член правления SK ID Solutions Лийса Лукин.
«Проблема в нашем программном обеспечении, там наблюдается сбой», - прокомментировала Лукин.
Сейчас выяснением и устранением проблем занимаются, услугу постараются восстановить как можно скорее.
SK ID Solutions является партнером Эстонского государства в области сертификации, которая также предлагает услуги аутентификации Smart-ID и ID-карты. Работа данных систем не нарушена.