Пт, 9.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская

В работе Mobiil-ID произошел сбой

Mobiil-ID.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Использование Mobiil-ID c 11.19 затруднено, поскольку в ПО произошел сбой, подтвердила член правления SK ID Solutions Лийса Лукин.  

«Проблема в нашем программном обеспечении, там наблюдается сбой», - прокомментировала Лукин.

Сейчас выяснением и устранением проблем занимаются, услугу постараются восстановить как можно скорее.

SK ID Solutions является партнером Эстонского государства в области сертификации, которая также предлагает услуги аутентификации Smart-ID и ID-карты. Работа данных систем не нарушена.

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