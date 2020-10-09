Стратегия развития Таллинна 2035: зеленый город с заботливыми жителями

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, миссия города – превратить Таллинн в удобное место для горожан и сделать желанной целью для туристов.

«Мы проделали для этого серьезную подготовительную работу и привлекли к процессу горожан, – сказал Михаил Кылварт. – Своими мыслями по поводу развития города поделились около 5000 человек – этими идеями Таллинн подкрепил свою основную стратегию развития до 2035 года. Она говорит о безопасном городе с экологичным и комфортным пространством. В долгосрочной стратегии не говорится о конкретных дорогах, улицах, парках или развитии, здесь речь идет о наших целях и изменении стиля жизни, придерживаясь которого в течение ближайших 15 лет можно достичь поставленных целей».

Также мэр подчеркнул, что стратегическая цель Таллинна – стать флагманом Эстонии в осуществлении «зеленого поворота», при котором экономика и стиль жизни улучшат благосостояние горожан, а также вдохновят остальных.

«Если горсобрание примет стратегию развития Таллинна до 2035 года, у нас появится так называемая дорожная карта, которой нужно придерживаться, - сказал Кылварт. – Со стоящими перед Эстонией и всем миром серьезными вызовами в одиночку не справится никто, но все вместе мы способны на большие свершения».

В стратегии «Таллинн 2035» зафиксированы шесть больших целей, определяющих стиль мышления и отношение, являющиеся базовыми при принятии влияющих на развитие города решений. Это: комфортное городское пространство, доброжелательное сообщество, «зеленый» поворот, творческий город, мобильный Таллинн и дом, который начинается с улицы. Шесть направлений в свою очередь включают в себя создание комфортной городской среды, более открытый морю город, организацию зеленых коридоров, умную экономику, признание ценности обучения, науки и инноваций, культуры и мероприятий, поддержку здорового образа жизни, новые уровни городской мобильности, развитие экономики замкнутого цикла, поддержание видового разнообразия городской природной среды, а также развитие гражданского общества.

Для достижения намеченных целей планируется претворить в жизнь несколько крупных проектов. Например, для того, чтобы Таллинн стал «зеленым» городом, в котором у людей есть причины быть на свежем воздухе, уже в ближайшее время будет создан парк Тондираба и реализован проект «Путукавяйл». Хорошую и удобную возможность для передвижения предложит горожанам и гостям столицы трамвайная линия в порт и транспортный коридор улицы Рявала. Для того, чтобы Таллинн стал климатически нейтральным, город создаст Центр экономики замкнутого цикла.

Таллиннская концепция будет осуществлена посредством достижения шести вышеперечисленных целей. Городская организация продолжит для этого сотрудничать с горожанами, сообществами, предпринимателями, самоуправлениями, а также государственными и международными партнерами. Стратегия развития является своеобразным общественным соглашением горожан о том, каким они хотели бы видеть свой город в будущем.

При составлении концепции «Таллинн 2035» были учтены цели ООН, касающиеся бережного развития, долгосрочная стратегия Eesti 2035 и стратегии уездов, а также стратегия развития Харьюмаа 2035+.

Больше узнать о стратегии развития Таллинна до 2035 года можно здесь: https://strateegia.tallinn.ee/

Обратную связь можно предоставить до 23 октября по электронной почте: strateegia@tallinnlv.ee