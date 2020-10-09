Нобелевская премия мира присуждена продовольственной программе ООН.

Нобелевская премия мира в прошлые годы

В 2019 году Нобелевскую премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду "за усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей".

В 2018 году лауреатами Нобелевской премии мира стали врач из Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница и активистка Надя Мурад. Муквеге был удостоен награды за помощь тысячам жертв сексуального насилия, он "посвятил свою жизнь их защите", в частности, открыто критикуя власти за неспособность остановить насилие в отношении женщин. Надя Мурад Баси Таха - одна из примерно 3000 женщин из этнической группы езидов, ставших жертвами насилия со стороны террористов "Исламского государства". Мурад, которой удалось сбежать из плена, была отмечена за "необычайную стойкость и готовность рассказать о собственных страданиях, а также от имени других жертв".

Среди номинантов премии 2021 года Навальный и Путин

На Нобелевскую премию мира 2021 года также выдвинут российский оппозиционер Алексей Навальный, выживший после отравления боевым ядом "Новичок". Заявку в Нобелевский комитет направили профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России. Среди номинантов следующего года также Владимир Путин, выдвижение которого инициировал писатель Сергей Комков.