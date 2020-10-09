Картина дня: война жителей Нымме с крематорием, сексуальное насилие над детьми и смелое предложение Тихановской

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 октября.
В Эстонии умер пациент с COVID-19, заразились 49 человек
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1686 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 49 дали положительный результат. Один человек с коронавирусом скончался. Читать далее...
«Он насиловал меня, но был единственным, кто меня любил»
В Тартуском полицейском участке находится полсотни дел о сексуальном насилии. Расследования растягиваются на месяцы, иногда не хватает доказательств, до зала суда удается довести лишь некоторых педофилов. Читать далее...
Получателей прожиточного пособия в Эстонии становится все больше
В Эстонии вновь начало расти число получателей прожиточного пособия. На выплату прожиточного минимума правительство дополнительно выделило 1 млн евро. Читать далее...
Жители столичного района воюют с расположившимся по соседству крематорием
Жители расположенного в столичном районе Нымме местечка Раку судятся с городом Таллинном, который разрешил построить рядом с их домами крематорий. Читать далее...
Признанные виновными мужчины платили 15-летнему мальчику за сексуальные услуги от 20 до 50 евро
В прошлом году в связи с приобретением секс-услуг у 15-летнего мальчика было задержано 18 мужчин, самым известным из которых является бывший социал-демократ, избиравшийся первым номером в Тарту, Тыну Интс. Большая часть подозреваемых на сегодня признаны виновными или освобождены из-под стражи, часть дел еще в производстве. Читать далее...
Храните деньги в банке! Лучше – консервной…
Коллапс, случившийся в четверг в интернет-среде Swedbank, стал еще одним аргументом в дискуссии о том, насколько полезно для не ахти какой великой экономики Эстонии существование супер-банка, который действует на здешних финансовых пастбищах чуть ли не монопольно. Читать далее...
Тихановская предложила предоставить Лукашенко иммунитет
Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила в случае смены власти в стране предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований. Об этом Тихановская заявила во время визита в Братиславу. Читать далее...
Эльмо Нюганен: я был готов прыгнуть в реку в незнакомом месте
С главным режиссером Линнатеатра Эльмо Нюганеном мы знакомы лет двадцать, а то и более; с первых его постановок на улице Лай: «Ромео и Джульетты», «Белого брака», блистательной «Пианолы». Много раз говорили о театре. На этот раз главной темой беседы стали кинематограф и его «кухня». Читать далее...
СТОИТ УВИДЕТЬ 〉 Активный горожанин нашел простое решение реконструкции Нарвского шоссе
Активный пользователь Facebook Mitte_tallinn обращает внимание на недостатки в планировке столицы и предлагает простое и быстрое решение реконструкции центральной части Нарвского шоссе. Читать далее...
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