Год после скандала с листерией: компания по производству рыбопродуктов так и не оправилась от удара

После того, как Ветеринарно-пищевой департамент связал случаи смерти от листериоза и рыбный завод M.V.Wool, о чем первыми сообщили программа ETV «Pealtnägija» и газета Eesti Ekspress, семейный бизнес терпел один удар за другим.

Первым делом несколько известных сетей магазинов убрали со своих прилавков продукцию компании. Осенью прошлого года Ветеринарный департамент еще раз обнаружил бактерию на рыбном заводе, в результате чего M.V.Wool пришлось закрыть все производство в конце ноября, в самый пиковый сезон. Последовали многочисленные сокращения персонала. Опасались даже банкротства.

M.V.Wool обратилась в суд, чтобы отстоять свои права. Суд, который отнесся к поиску решения крайне серьезно и конструктивно, поскольку судьба семейного бизнеса была в опасности, шаг за шагом смог примирить фирму с Ветеринарно-пищевым департаментом. Во-первых, рыбокомбинат смог продолжать продавать рыбу. Поскольку бактерия больше не обнаруживалась, в первые дни нового года возобновилось производстов в Вихтерпалу, а затем и на заводе в Харку.

Однако большой ущерб уже был нанесен, поскольку заводы фактически закрыты на несколько месяцев, продажи не шли, люди были уволены, несколько клиентов и поставщиков исчезли.

Мати Ветевоол, легендарный основатель рыбозавода, сказал, что ущерб, вероятно, составит несколько миллионов евро. Финансовый отчет M.V.Wool за прошлый год показывает, что оборот было уменьшился на четыре с лишним миллиона евро. Позапрошлогодняя прибыль в размере полумиллиона евро сменилась в прошлом году убытками в размере почти 500 000 евро.

Из одного кризиса - в другой

В конце января Мати Ветевоол сообщил ERR, что для полного восстановления производства компании потребуется не менее года. Сегодня известно, что, возможно, потребуется еще больше времени, чтобы выйти на докризисный уровень.

По сути, для M.V.Wooli первый кризис даже не закончился, когда уже наступил другой - коронакризис. Сын Мати Ветевоола Меэлис, который работает в компании менеджером по закупкам и председателем совета, сказал, что Covid повлиял на всю рыболовную отрасль, тем более что они также продают рыбу отелям и ресторанам, которые сильно пострадали за последние шесть месяцев.

«Тем не менее, оборот M.V.Wool во втором квартале составил почти 70 процентов от аналогичного периода 2019 года, - признал Ветевоол. - Благодаря доверию потребителей и партнеров мы смогли увеличить производство и продажи соответственно прогнозам».

Krediidiinfo сообщает, что если до начала кризиса с листерией в рыбоперерабатывающей компании работало 139 человек, то на конец июня этого года - 104 человека. Ветевоол на эту тему распространяться не пожелал, сказав лишь, что количество сотрудников соответствует рыночной ситуации и что положение является стабильным.

По его словам, на полное восстановление уйдет больше года, в основном из-за коронакризиса. «Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать и увеличивать наши текущие объемы продаж», - отметил Ветевоол.