Пт, 9.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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Жители Валги и Валки не должны будут соблюдать карантин после пересечения границы

Граница Валга-Валка.

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Правительство изменило правила самоизоляции, которые вступят в силу 12 октября, исключение сделано для жителей Валги и Валки, которые не должны будут соблюдать карантин после пересечения границы.

С 12 октября самоизоляцию не должны будут соблюдать после пересечения границы люди без симптомов заболевания, которые живут в городах Валга или Валка и на повседневной основе пересекают эстонско-латвийскую границу, передвигаясь в пределах этих местных самоуправлений, сообщило правительство. Исключение будет действовать вне зависимости от коэффициента заболеваемости в обеих странах.

Самоизоляцию не должны будут соблюдать люди, прибывающие в Эстонию из страны, где коэффициент заболеваемости составляет менее 25 человек на 100 000 населения.

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