Жители Валги и Валки не должны будут соблюдать карантин после пересечения границы

С 12 октября самоизоляцию не должны будут соблюдать после пересечения границы люди без симптомов заболевания, которые живут в городах Валга или Валка и на повседневной основе пересекают эстонско-латвийскую границу, передвигаясь в пределах этих местных самоуправлений, сообщило правительство. Исключение будет действовать вне зависимости от коэффициента заболеваемости в обеих странах.