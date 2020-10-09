Жители Валги и Валки не должны будут соблюдать карантин после пересечения границы

Правительство изменило правила самоизоляции, которые вступят в силу 12 октября, исключение сделано для жителей Валги и Валки, которые не должны будут соблюдать карантин после пересечения границы.
С 12 октября самоизоляцию не должны будут соблюдать после пересечения границы люди без симптомов заболевания, которые живут в городах Валга или Валка и на повседневной основе пересекают эстонско-латвийскую границу, передвигаясь в пределах этих местных самоуправлений, сообщило правительство. Исключение будет действовать вне зависимости от коэффициента заболеваемости в обеих странах.
Самоизоляцию не должны будут соблюдать люди, прибывающие в Эстонию из страны, где коэффициент заболеваемости составляет менее 25 человек на 100 000 населения.