Фото ⟩ В Хааберсти вырастет новый жилой район на 500 квартир

«Если весной Covid-19 нарушил планы многих покупателей жилья, люди ждали роста экономики и было трудно оценить, куда двинется рынок, то сегодня мы видим, что интерес людей к покупке восстановился, особенно в отношении новых проектов. В связи с этим мы решили осенью начать разработку совершенно нового проекта Vikimõisa, предварительная продажа уже ведется, и те, кто заинтересован в новом жилье, уже начали бронировать квартиры», - подтвердил Ивар Вахтер, руководитель по развитию Kaamos Kinnisvara.

Новый жилой район в Хааберсти. ФОТО: Kaamos Kinnisvara

Жилой комплекс Vikimõisa будет находиться в Хааберсти, между Раннамыйза-теэ и озером Харку. Всего будет построено 22 трехэтажных дома с двух, трех и четырехкомнатными квартирами. Автором архитектурных решений пятисотквартирного жилого массива является архитектурное бюро BOA, победившее в архитектурном конкурсе.

«При поиске архитектурных решений Vikimõisa мы исходили из особенностей местности. Близость озера и леса создает приятную среду для жизни, которую поддерживают высокие потолки и большие окна во всех квартирах, благодаря которым комнаты становятся светлыми и просторными. Кроме того, каждая квартира имеет собственный балкон, а квартиры на первом этаже - большие террасы», - описал будущее жилье архитектор BOA Анто Сави, подчеркнув, что квартиры будут высококачественными, функциональными и продуманными.

Новый жилой район в Хааберсти. ФОТО: Kaamos Kinnisvara

«Мы также подумали о том, чтобы у покупателей жилья было больше места для зеленых насаждений, а не для открытых парковок, поэтому основная часть парковочных мест планируется под зданиями. Планируется также проложить оздоровительную тропу, разбить зоны отдыха и использовать в ландшафтном дизайне фруктовые деревья и ягодные кусты, что сделает всю окружающую среду более уютной для жителей», - добавил архитектор.

Строящиеся многоквартирные дома соответствуют классу энергопотребления А. «Солнечные батареи расположены на крышах всех зданий, что помогает снизить ежемесячные коммунальные расходы. Заглядывая в будущее, мы продумали возможность зарядки электромобилей, что облегчило бы их использование жителями многоквартирных домов», - добавил Ивар Вахтер, руководитель по развитию Kaamos Kinnisvara.

Новый жилой район в Хааберсти. ФОТО: Kaamos Kinnisvara

Самым большим преимуществом жилого района является озеро Харку в непосредственной близости, высокое озеленение, оздоровительные и лесные тропы и несколько детских площадок. Хорошо развитая инфраструктура региона Рокка-аль-Маре, безусловно, добавляет проекту ценности.