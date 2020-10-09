Tallink и турфирмы предлагают рекламировать Эстонию как безопасную для туризма страну

Эстонский союз туристических фирм, Эстонский союз гостиниц и ресторанов и Tallink Grupp направили EAS и министру Сиему совместное заявление и предложение по действиям, которые позволили бы в преддверии туристического сезона следующего года повысить в ближайших странах репутацию Эстонии в качестве безопасной для туризма страны, сообщил Tallink.

Tallink и турфирмы предлагают создать маркировку Estonia - Safe to Visit, которой могли бы добиваться предприятия туристического сектора Эстонии, соответствующие конкретным нормам безопасности. Нормы соответствовали бы основным международным и местным правилам и предписаниям профилактики вирусных заболеваний.

Соответствие требованиям проверял бы независимый компетентный орган, чтобы маркировка имела достаточный вес. Маркировку присваивал бы EAS.

Кроме того, турфирмы хотят вместе с государством разработать кампанию в поддержку имиджа Эстонии как безопасной для туризма страны, которая стартовала бы достаточно рано в первой половине 2021 года, чтобы сформировать отношение к стране. Главными целевыми группами кампании были бы жители близких к Эстонии стран вроде Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы и Дании.

В качестве более отдаленных целевых групп можно было бы рассмотреть Германию, Великобританию и другие европейские страны, где ситуация с коронавирусом была в 2020 году похожей на эстонскую.