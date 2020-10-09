Президент Киргизии приказал ввести войска в Бишкек и установил режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения начнет действовать 9 октября с 20:00 по местному времени и продлится до 21 октября. В городе будет введен комендантский час и особый режим въезда и выезда, передает NEWSru.

Также вводится запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе «забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов».

Генеральному штабу Вооруженных сил Киргизии поручено направить в столицу «воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».

Согласно указу главы государства, комендантом столицы на период ЧП назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков также отправил в отставку премьер-министра и правительство. Соответствующий указ размещен на его официальном сайте.

«В соответствии с Указом лицами, занимавшими должности Премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов Правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов Правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава Правительства Кыргызской Республики. Указ вступает в силу с момента подписания», - сообщается на сайте.

Решение об отставке премьера Кубатбека Боронова парламент принял три дня назад. На его место назначили бывшего депутата Садыра Жапарова, которого после начала протестов в стране освободили из колонии, где он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника.

Кроме того, президент снял Орозбека Наймановича с поста главы комитета нацбезопасности и подписал указ о снятии Райимберди Дуйшенбиева с поста начальника Генерального штаба вооруженных сил. Его место займет Таалайбек Омуралиев, бывший министром обороны страны в 2011-2014 годах, передает ТАСС.

Ранее Жээнбеков также выразил готовность покинуть свой пост, но только после нормализации ситуации. «Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики. Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе», - говорится в президентском обращении.

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста из-за недовольства оппозиции итогами парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов 4 октября, по результатам которых в парламент из 16 партий, участвовавших в кампании, проходили четыре: три провластные силы («Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан»), а также оппозиционная партия «Бутун Кыргызстан».

После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб.