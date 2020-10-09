Галерея ⟩ Просто, но выразительно: отреставрированный после наводнения дом в Калифорнии

Хозяева дома, пожилая пара, хотели вернуть дому былое великолепие и мечтали о простом, но выразительном интерьере. Пол почти во всех помещениях выложили базовой терракотовой плиткой, а кухню сделали с изюминкой — в нише над плитой расположили арку, а для фартука выбрали испанскую плитку с ручной росписью.

У дома большая история, и многим архитектурным элементам здесь десятки лет — например, балочные потолки, камин, деревянные ворота и входная дверь. Мебель выглядит как винтажная, при этом большинство предметов сделано из современных материалов, но на старый манер. Нейтральная цветовая гамма хорошо подчеркивает текстуру и цвет дерева, а зеленые детали освежают пространство. Кажется, затея удалась — интерьер получился простым и в то же время душевным!