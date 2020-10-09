Госсекретарь встретился с родственниками погибших на «Эстонии»

«В своем решении правительство посчитало крайне важным, чтобы изучение ранее незадокументированных повреждений корпуса парома было независимым, прозрачным и заслуживающим доверия, - сказал Петеркоп. – Госканцелярии правительством поручено координировать подготовку расследования, и это было естественно, что мы хотим держать организации родственников в курсе, а также выслушать их предложения».

В Доме Стенбока с госсекретарем встретились представители общества Memento Mare и Независимого профсоюза моряков Эстонии, а также спасшихся в этой катастрофе. Информирование всех заинтересованных сторон продолжится. Речь идет о первой встрече, в ходе которой выяснили, как такое общение впредь могло бы вестись.

1 октября 2020 года во время заседания кабинета министров было принято решение продолжить подготовку к проведению дополнительного расследования гибели парома «Эстония», в том числе консультации с Финляндией и Швецией, а также поручить Госканцелярии проинформировать объединяющие родственников погибших организации о решении правительства и выслушать их предложения.