Игры в снайперов на шоссе тревожат местных жителей

Неизвестные обстреляли несколько дорожных знаков и туристическую карту возле двух основных автомагистралей юго-востока Эстонии. Встревоженные местные жители просят полицию что-то предпринять, пишет Postimees.
Пять пуль прошили туристическую карту Пыльваского уезда, которая установлена на обочине шоссе Выру-Ряпина, на границе Выруского и Пыльваского уездов. Немного в стороне от нее в направлении Выру, после указателя о месте гибели последнего лесного брата Августа Саббе, стоит пробитая пулей табличка с надписью "Выруский уезд".
«Охотники не стреляют по дорожным знакам!» - отрицает связь случившегося с охотниками руководитель охотничьего общества Veriora Урмас Кукк. Именно в его охотничьем регионе находятся пресловутые таблички с пулевыми отверстиями.
«Кроме того, мы не охотились в этом районе. На прошлой неделе мы посещали учения Кайтселийта, но, поскольку выстрелы по указателю уезда и туристической карте были сделаны со стороны Выру в направлении Леэви, эти выстрелы не могли быть сделаны в ходе учений», - говорит Кукк.
Полиция ищет очевидцев
«Такое нарушение порядка и нанесение ущерба собственности других лиц в любом случае предосудительно, а если виновные известны, то и наказуемо, - прокомментировала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. - Если у кого-то есть информация, которая поможет найти злоумышленников, мы просим известить об этом полицию».
По ее словам, полицейский эксперт по оружию не проводил экспертизу на месте, но предположил, что выстрелы могли производиться из гладкоствольного охотничьего ружья. Другой эксперт по оружию добавил, что в данном случае выстрел был произведен свинцовыми пулями. От обычной винтовочной пули осталось бы отверстие диаметром примерно в 8 миллиметров, тогда как на туристической карте отверстия от пуль имеют диаметр 11-12 мм.
Также пули могли быть выпущены из пистолета или револьвера. Так же считает охотник Урмас Кукк, по мнению которого полиция должна постараться и найти стелков.
«Мы передали волости информацию о нанесенном материальном ущербе. Дальнейшее развитие событий во многом зависит с процедурной точки зрения от того, как муниципалитет оценивает причиненный ущерб», - сказала Керли Вирк.
Туристическая карта находится на территории волости Ряпина, но не принадлежит волости. Она была установлена в ходе уездного туристического проекта, а ранее принадлежала Пыльваской управе. Руководитель Центра развития Пыльваского уезда Леннарт Либа сообщил, что центр развития планирует осмотреть все установленные в то время туристические указатели и заменить сломанные, в том числе с пулевыми отверстиями.
Он не смог оценить экономический ущерб, но подчеркнул, что намного важнее здесь опасность деяния . «Полиция должна сделать что-то, чтобы не допускать стрельбу из огнестрельного оружия в общественных местах», - сказал он.
Департамент заменит
Щит с указанием уезда принадлежит Департаменту шоссейных дорог, также как и два других дорожных знака с пулевыми отверстиями, стоящие на шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа, примерно в 12 км от Выру в сторону Тарту.
«Поврежденный дорожный знак будет восстановлен партнером Департамента шоссейных дорог по обслуживанию дорог», - сказал глава Лыунаского отдела департамента Янар Тааль.
«Прямого ущерба нет, поскольку замена этого знака является частью нормального технического обслуживания, которое периодически оплачивается партнеру по обслуживанию дороги на основе принципов, указанных в договоре», - сказал глава отдела ухода за дорогами Департамента шоссейных дорог Эркки Вахеоя. По его словам, ведомство не ведет учета поврежденных знаков.
«Если мы обнаруживаем, что знак поврежден, мы заменяем его», - подтвердил он, отметив, что стоимость знака зависит от его размера, формы, дизайна и т.д. и колеблется от ста до нескольких сотен евро.