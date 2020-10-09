Игры в снайперов на шоссе тревожат местных жителей

Пять пуль прошили туристическую карту Пыльваского уезда, которая установлена на обочине шоссе Выру-Ряпина, на границе Выруского и Пыльваского уездов. Немного в стороне от нее в направлении Выру, после указателя о месте гибели последнего лесного брата Августа Саббе, стоит пробитая пулей табличка с надписью "Выруский уезд".

«Охотники не стреляют по дорожным знакам!» - отрицает связь случившегося с охотниками руководитель охотничьего общества Veriora Урмас Кукк. Именно в его охотничьем регионе находятся пресловутые таблички с пулевыми отверстиями.

«Кроме того, мы не охотились в этом районе. На прошлой неделе мы посещали учения Кайтселийта, но, поскольку выстрелы по указателю уезда и туристической карте были сделаны со стороны Выру в направлении Леэви, эти выстрелы не могли быть сделаны в ходе учений», - говорит Кукк.

Полиция ищет очевидцев

«Такое нарушение порядка и нанесение ущерба собственности других лиц в любом случае предосудительно, а если виновные известны, то и наказуемо, - прокомментировала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. - Если у кого-то есть информация, которая поможет найти злоумышленников, мы просим известить об этом полицию».

Диаметр пулевых отверстий - 10-12 мм. ФОТО: Ülle Harju

В туристической карте - 5 пулевых отверстий ФОТО: Ülle Harju

По ее словам, полицейский эксперт по оружию не проводил экспертизу на месте, но предположил, что выстрелы могли производиться из гладкоствольного охотничьего ружья. Другой эксперт по оружию добавил, что в данном случае выстрел был произведен свинцовыми пулями. От обычной винтовочной пули осталось бы отверстие диаметром примерно в 8 миллиметров, тогда как на туристической карте отверстия от пуль имеют диаметр 11-12 мм.

Также пули могли быть выпущены из пистолета или револьвера. Так же считает охотник Урмас Кукк, по мнению которого полиция должна постараться и найти стелков.

«Мы передали волости информацию о нанесенном материальном ущербе. Дальнейшее развитие событий во многом зависит с процедурной точки зрения от того, как муниципалитет оценивает причиненный ущерб», - сказала Керли Вирк.

Туристическая карта находится на территории волости Ряпина, но не принадлежит волости. Она была установлена в ходе уездного туристического проекта, а ранее принадлежала Пыльваской управе. Руководитель Центра развития Пыльваского уезда Леннарт Либа сообщил, что центр развития планирует осмотреть все установленные в то время туристические указатели и заменить сломанные, в том числе с пулевыми отверстиями.

Он не смог оценить экономический ущерб, но подчеркнул, что намного важнее здесь опасность деяния . «Полиция должна сделать что-то, чтобы не допускать стрельбу из огнестрельного оружия в общественных местах», - сказал он.

Департамент заменит

Щит с указанием уезда принадлежит Департаменту шоссейных дорог, также как и два других дорожных знака с пулевыми отверстиями, стоящие на шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа, примерно в 12 км от Выру в сторону Тарту.

«Поврежденный дорожный знак будет восстановлен партнером Департамента шоссейных дорог по обслуживанию дорог», - сказал глава Лыунаского отдела департамента Янар Тааль.

«Прямого ущерба нет, поскольку замена этого знака является частью нормального технического обслуживания, которое периодически оплачивается партнеру по обслуживанию дороги на основе принципов, указанных в договоре», - сказал глава отдела ухода за дорогами Департамента шоссейных дорог Эркки Вахеоя. По его словам, ведомство не ведет учета поврежденных знаков.