Турфирмы Эстонии не видят света в конце туннеля

С весны предприятия туризма упорно трудились, чтобы удержать свой бизнес на плаву, и продумывали способы поддержания денежного потока. Но света в конце туннеля так и не видно, и никто не знает, что ждет в будущем.

Менеджер Go Travel по партнерским связям Аге Пыдер сказала, что, хотя туристические бюро ругают за то, что они якобы гонятся за легкими деньгами, принимая бронь у людей, несмотря на текущую ситуацию, денежный поток практически отсутствует. «Работы много, но доход минимальный», - отметила она.

По словам Пыдер, люди по-прежнему хотят путешествовать и готовы соблюдать все правила и требования. Она отметила, что многие не считают проблемой пройти тест на коронавирус или носить обязательную маску в пункте назначения. «Люди устали сидеть дома и хотят открывать для себя мир», - сказала она.

В эти трудные времена клиентов в основном консультируют и помогают выяснить, смогут ли они вообще добраться до желаемого места назначения. Часто это делается в сотрудничестве с вирусологами, которые могут помочь и посоветовать. В настоящее время Go Travel делает упор на организацию поездок по Эстонии.

Четверть сотрудников компании сокращены. Всем, кто сохранил должность, значительно снизили заработную плату.

Однако цены на путешествия из-за коронавируса существенно не изменились. «Когда самолет уже заполнен, цены выше, но если мест больше, можно получить очень хорошие предложения», - сказала Пыдер, добавив, что планы поездок сейчас составляются в последнюю минуту.

Она считает разумным установить единые правила передвижения по всему Евросоюзу. «Текущая ситуация абсурдна», - сказала она, сославшись на неоднозначную ситуацию на прошлой неделе, когда чартерные рейсы были разрешены в один день, а на следующий - запрещены. «Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не винить туризм в его распространении».

Хотя туристические поездки можно забронировать на следующий год, заказов было сделано немного.

По словам Кайди Воогель, главы туристического агентства Pärnu reisibüroo, в настоящее время их спасает только продажа билетов на паром в Финляндию, которые охотно покупают люди, работающие на другом берегу моря.

По словам Воогель, текущая ситуация заставляет клиентов более осторожно смотреть в будущее.

По оценке главы попавшей в затруднительное положение турфирмы, не исключено, что в ближайшее время им придется приступить к сокращениям.

Хотя системы продаж в туристическом агентстве будут открыты до следующей осени, на новый год сделано лишь несколько заказов.

По словам руководителя отдела маркетинга Estravel Катрин Ааслайд, по предыдущим кризисам они усвоили, что клиенты бывают разными, а ассортимент товаров должен быть широким. «Благодаря этому наша ситуация немного лучше, чем у других туристических агентств», - сказала Ааслайд. И все же их оборот упал на 85 процентов по сравнению с сентябрем прошлого года.

Все затраты в компании были пересмотрены очень критически, и несколько человек потеряли работу. Хотя туристический офис всегда считал важным продвижение внутреннего туризма, доход от него не компенсирует потери оборота от обслуживания бизнес-клиентов, государственных закупок и прочего обслуживания государственных учреждений.

По словам руководителя отдела маркетинга, интерес к путешествиям никуда не делся, но многие выжидают. «Не решаются покупать поездки, потому что нет уверенности в том, как будут обстоять дела с обратной дорогой», - сказала Ааслайд, добавив, что это особенно касается пассажиров с детьми.

Но клиенты уже проявили интерес к дальним поездкам в следующем году.

Ааслайд напоминает людям, что им обязательно нужно поговорить с консультантом по путешествиям, который даст совет и информацию о пункте назначения, прежде чем отправиться в путешествие. Путешественники по всему миру должны учитывать дополнительные требования по пути, такие как тесты на коронавирус, сертификаты и декларации здоровья.