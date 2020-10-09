Не употребляйте этот продукт: Prisma отзывает оливковое масло

В ходе плановой проверки Ветеринарно-пищевой департамент установил, что оливковое масло Gourmante Extra Virgin Olive Oil не соответствует характеристикам категории оливкового масла первого отжима, зато при этом соответствует характеристикам лампового масла, пишет Postimees.
Результаты исследования, проведенные в ходе плановой проверки Ветеринарно-пищевого департамента, показали, что оливковое масло Extra Virgin Olive Oil соответствует не характеристикам оливкового масле первого отжима, а характеристикам лампового масла.
Ламповое масло — это оливковое масло холодного отжима более низкого качества, с двухпроцентной кислотностью, без значительных органолептических дефектов.
Ламповое масло не предназначено для розничной продажи. Его либо рафинируют, либо используют в промышленных целях.
В связи с этим AS Prike, прежний дистрибьютор продукта в Эстонии, отзывает все бутылки, которые до сих пор продавались в розницу. Prisma просит не употреблять этот продукт.