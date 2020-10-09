Не употребляйте этот продукт: Prisma отзывает оливковое масло

Результаты исследования, проведенные в ходе плановой проверки Ветеринарно-пищевого департамента, показали, что оливковое масло Extra Virgin Olive Oil соответствует не характеристикам оливкового масле первого отжима, а характеристикам лампового масла.

Ламповое масло — это оливковое масло холодного отжима более низкого качества, с двухпроцентной кислотностью, без значительных органолептических дефектов.

Ламповое масло не предназначено для розничной продажи. Его либо рафинируют, либо используют в промышленных целях.