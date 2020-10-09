Полиция отказалась устанавливать на своем здании скульптуру петуха

На организованный совместно с МВД художественный конкурс для общего здания внутренней безопасности в Пярну поступило 19 эскизов. Жюри объявило лучшей работой скульптуру Ясса Казелаана и Эдит Карлсон «Портрет красного петуха», но полиция отказалась от нее.