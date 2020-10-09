Пт, 9.10.2020
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Светлана Скребнева
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  • Полиция отказалась устанавливать на своем здании скульптуру петуха
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Полиция отказалась устанавливать на своем здании скульптуру петуха

Sisejulgeoleku ühishoone peaprojekteerija on AS Novarc Group ja ehitise valmimisaeg tuleval kevadel.

ФОТО: Novac Group

На организованный совместно с МВД художественный конкурс для общего здания внутренней безопасности в Пярну поступило 19 эскизов. Жюри объявило лучшей работой скульптуру Ясса Казелаана и Эдит Карлсон «Портрет красного петуха», но полиция отказалась от нее.

После провозглашения победителя конкурса Департамент полиции и погранохраны представил собственную позицию, сославшись на символ петуха в преступных субкультурах.

Комиссия сочла позицию полиции достаточно обоснованной, чтобы пересмотреть результаты конкурса.

Опираясь на дополнительную информацию, жюри конкурса решило не реализовывать выигравшую сентябрьский конкурс работу. Новый конкурс объявят во второй половине следующего года.

Выигравшая конкурс работа «Портрет красного петуха» - это изготовленный из устойчивого к погодным условиям стеклопластика бюст петуха высотой 4,5 метра, который предлагалось установить на бетонном навесе над главным входом в здание.

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