Российским предпринимателям в Zoom объяснят, как открыть бизнес в Эстонии

Он-лайн встреча, в которой участвовали около 20 предпринимателей, состоялась в рамках Недели предпринимательства, в ходе которой в нескольких городах Эстонии проходят различные обучающие и ознакомительные мероприятия для бизнесменов и тех, кто собирается открыть свою фирму.

По словам одного из организаторов семинара для петербуржцев, консультанта Ида-Вирумааского центра предпринимательства Станислава Пирка, раньше представитель фонда EAS постоянно жил и работал в Санкт-Петербурге, занимаясь привлечением российских инвесторов в Эстонию. Но уже несколько лет назад эта работа прекратилась. В то же время, аналогичная EAS финская организация, по информации Пирка, имеет в Петербурге около десяти консультантов, которые помогают предпринимателям открывать предприятия в соседней стране.

“А у нас был один, а стало ни одного. Вакуум, - заметил Станислав Пирк. - Когда я делал опрос среди предпринимателей, какие целевые рынки для них перспективны, Россия была в первой десятке. Поэтому мы сфокусировались на тех направлениях, которые для эстонских предпринимателей более перспективны”.

Параллельно идея устраивать онлайн-конференции для предпринимателей, желающих работать через границу, возникла у Александра Парта из Петербургского эстонского клуба - некоммерческой организации людей, которые живут в Санкт-Петербурге, но тесно связаны с Эстонией.

Эстонские консультанты рассказали россиянам о возможностях финансирования для начинающих предпринимателей, зарегистрированных в Эстонии, и для инвесторов, которые приходят в страну из-за границы.

При том, что есть различные программы государственной помощи, по словам бизнес-консультанта из Эстонии Елены Жовниковой, до сих пор остро стоит проблема с открытием банковских счетов для нерезидентов в эстонских банках. Она советует инвесторам обходить эту проблему, обращаясь не в банк, а в одну из компаний в сфере финтеха, например в TransferWise. Такая компания откроет предпринимателю счет не в Эстонии, а в одной из других стран Евросоюза, что будет вполне подходящим для ведения бизнеса в Эстонии.

Предприниматель из Москвы Кирилл Соловьев рассказал на конференции, что смог выйти на европейский рынок именно благодаря тому, что стал э-резидентом и зарегистрировал компанию в Эстонии. С точки зрения российского инвестора, интересен не маленький эстонский рынок, а именно общеевропейский, в то же время Эстония удобнее для входа на него, чем другие страны ЕС.

Кирилл Соловьев рассказал, что открытая в мае 2015 года компания разрабатывает для европейского рынка программное обеспечение для многоязычного перевода. Один из основных клиентов - Европейский Парламент, работающий на многих языках.

Один из предпринимателей интересовался, мешают ли работать нынешние взаимные санкции РФ и ЕС. По словам Елены Жовниковой, проблемы у российских инвесторов возникают не с государством, а опять же с банками.

Санкции не мешают также открыть предприятие гражданину Эстонии в России, но из-за них субсидии для открытия бизнеса от государства или муниципалитета иностранные предприниматели в Санкт-Петербурге сейчас получить не могут. По словам Елены Макаровой из Санкт-Петербургского Центра развития и поддержки предпринимательства, в Петербурге для открытия фирмы требуется около двух недель. Но предприниматель должен делать это лично. Но сейчас затруднительно, поскольку во время пандемии в РФ просто так не въехать.

В то же время, Станислав Пирк рассказал, что предприниматели, уже работающие по обе стороны границы, находят способы при необходимости перемещаться между странами:

“Да, нужно соблюдать правила, которые та или иная сторона предписывает, но вопросы решаются. Граница не совсем непроницаема”.