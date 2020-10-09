У воспитателя детского сада диагностирован коронавирус

Директор детского сада Мерике Урм пояснила, что детский сад в Выру работает в двух зданиях: в гимназии для взрослых и в помещении детского сада Jussike. Случай заболевания касается детского сада Jussike.

«У одного воспитателя диагностировали COVID-19», - сказала Урм.

Поэтому сегодня родителей попросили забрать детей, которые ходят в здание Jussike, сотрудников этого здания также отправили домой. «Сегодня мы отправили детей из одного здания по домам, чтобы убрать и продезинфицировать комнаты. Сотрудники, которые соприкасались с коронаположительным, находятся в самоизоляции», - сказала Урм.

С понедельника они продолжают работу. «Мы продолжим работать со вспомогательными силами, учебная работа будет продолжаться таким же образом».