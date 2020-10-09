Эстонец, участвовавший в ограблении ювелирного магазина в Великобритании, выходит на свободу

Как сообщила BNS пресс-секретарь суда Анетт Крейтсман, суд постановил условно освободить 33-летнего Райта Райдла под шестимесячный электронный надзор.

Суд назначил ему испытательный срок до окончания срока наказания, то есть до 15 сентября 2026 года, и контроль поведения на двухлетний срок.

«Цель наказания по сути выполнена - осуждение со стороны государства четко выражено, наказание состоялось, а поведение человека свидетельствует об изменении оценок заключенного в лучшую сторону», - отметил суд.

«Условно-досрочное освобождение дает осужденному возможность доказать, что он находится на пути к исправлению и сможет вести законопослушный образ жизни в будущем», - указал суд. Суд добавил, что во время испытательного срока можно оценить его усилия по организации своей жизни и соблюдении текущих норм и правил.

Свое мнение суду также представили тюрьма и прокуратура - они не поддерживали досрочное освобождение Райдла под электронный надзор.

19 марта 2015 года британский суд признал Райта Райдла из Аудру и двух его подельников виновными в ограблении ювелирного магазина в Честере, Великобритания, семь лет назад. Райдла был приговорен к 12 годам лишения свободы, двое его товарищей ранее получили более короткие сроки.

25 января 2008 года мужчины ограбили ювелирный магазин Boodles в Честере. Согласно описанию ограбления, Райдла представился как рядовой покупатель, и когда охранник открыл дверь магазина, он пригрозил ему муляжом оружия. Затем в магазин вошли двое мужчин в масках, они разбили витрины молотками и забрали ювелирные изделия на сумму 300 000 фунтов стерлингов.

Грабители сбежали обратно в Эстонию до того, как полиция обнаружила доказательства ДНК, связывающие их с преступлением.